Dermo-cosmétique. Hassan Bennis : “Le Made in Morocco peut être une référence de confiance”

Hassan Bennis

Président de «Les Laboratoires Vilion»

En moins de deux ans, Les Laboratoires Vilion se sont imposés comme une nouvelle référence marocaine sur le marché de la parapharmacie. Pour le président Hassan Bennis, cette jeune entreprise mise sur la qualité, la recherche scientifique et la proximité avec les professionnels de santé pour bâtir une marque nationale de confiance. À travers ses gammes Melibé et Progyum, Vilion incarne l’ambition d’un «Made in Morocco» exigeant et innovant, capable de rivaliser avec les grandes enseignes internationales tout en restant à l’écoute des besoins du consommateur local.

Comment Les Laboratoires Vilion se positionnent-ils aujourd’hui sur le marché marocain de la parapharmacie ?

Nous nous affirmons aujourd’hui comme un acteur marocain en pleine ascension sur le marché de la parapharmacie. En seulement 18 mois d’activité, nous avons réussi à bâtir des fondations solides, basées sur la qualité, la sécurité et la confiance des professionnels de santé. Nos marques Melibé, dédiée aux soins et à l’hygiène des bébés, et Progyum, spécialisée dans l’hygiène bucco-dentaire, traduisent notre volonté de proposer des produits efficaces, accessibles et adaptés aux besoins spécifiques du consommateur marocain.

D’ailleurs, les premiers retours du marché sont positifs. Les utilisateurs qui découvrent nos produits les adoptent, preuve de leur satisfaction et de la qualité perçue. C’est une reconnaissance précieuse pour une entreprise jeune comme la nôtre. Notre principal défi aujourd’hui est de renforcer la notoriété de nos marques auprès du grand public et des pharmaciens, afin d’accompagner cette dynamique de croissance. Nous poursuivons donc une stratégie claire, consolider notre présence dans le circuit des pharmacies et parapharmacies, tout en affirmant progressivement la signature Vilion comme une référence marocaine de confiance dans l’univers de la dermo-cosmétique.

Quels sont les segments de produits qui représentent vos principaux leviers de croissance ?

Nos principaux leviers de croissance se situent sur deux axes majeurs. Le segment de la dermo-cosmétique pour bébé (Melibé), connaît une forte dynamique, portée par une demande croissante pour des produits sûrs et formulés avec soin. Le segment bucco-dentaire (Progyum) présente un fort potentiel de développement, notamment à travers l’éducation à l’hygiène et l’élargissement de l’offre en produits spécialisés. Nous observons également un intérêt croissant pour les produits locaux de haute qualité, ce qui renforce notre stratégie de production nationale.

Comment évaluez-vous la concurrence entre acteurs locaux et marques internationales dans le secteur ?

La concurrence est saine et stimulante. Les marques internationales ont longtemps dominé le marché, mais les acteurs marocains gagnent aujourd’hui en crédibilité grâce à des standards de fabrication rigoureux et une meilleure compréhension du consommateur local.

Pour nous, la concurrence est une véritable source de motivation. Elle stimule l’innovation, pousse à l’excellence et contribue à valoriser le «Made in Morocco». Notre ambition n’est pas de copier les grandes marques internationales, mais de proposer une alternative locale crédible, alliant efficacité, accessibilité et excellence scientifique.

Quelle évolution observez-vous dans les comportements d’achat des consommateurs marocains ?

Le consommateur marocain est de plus en plus informé, exigeant et attentif à la composition des produits qu’il utilise. On observe une véritable montée en puissance de la recherche de sécurité, d’efficacité et de naturalité. Les jeunes parents, notamment, recherchent des produits testés dermatologiquement et recommandés par les professionnels de santé.

Par ailleurs, la fidélité aux marques locales s’affirme. Les consommateurs sont de plus en plus fiers d’utiliser des produits marocains de qualité, à condition que ceux-ci respectent les mêmes standards que les marques internationales.

Quelle place occupe la recherche et développement dans votre stratégie ?

La R&D constitue l’un des piliers stratégiques des Laboratoires Vilion. L’innovation et la maîtrise technique sont au cœur de notre ADN industriel. Nous disposons aujourd’hui de deux laboratoires de R&D, dotés d’équipements de pointe, où nos équipes conçoivent, testent et perfectionnent nos formules selon les normes internationales les plus rigoureuses.

Notre équipe de chimistes bénéficie d’une expertise de plus de 40 ans dans le domaine, ce qui nous permet de développer en toute indépendance des produits performants, sûrs et adaptés aux spécificités du marché marocain. Notre démarche qualité est également reconnue par la certification ISO 22716 qui garantit notre conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) des produits cosmétiques. Chez Vilion, la R&D n’est pas une fonction de support, c’est le cœur battant de notre stratégie, au service de l’excellence et de l’innovation marocaine.

Comment percevez-vous l’évolution de la vente en ligne dans votre secteur ?

La vente en ligne connaît une progression rapide dans le domaine de la parapharmacie. Les consommateurs sont désormais plus à l’aise avec l’achat de produits de soin et d’hygiène sur Internet, notamment lorsqu’ils ont confiance dans la marque et dans le circuit de distribution.

Cependant, dans notre secteur, le conseil du pharmacien reste un élément déterminant. Le rôle du professionnel de santé dans la recommandation de produits dermo-cosmétiques est essentiel, en particulier pour les bébés. C’est pourquoi nous privilégions une approche complémentaire, renforcer notre visibilité digitale tout en préservant le lien de proximité avec les pharmacies et les professionnels de la santé. Chez Vilion, nous percevons le digital comme un levier de notoriété et d’éducation, plutôt qu’un simple canal de vente. Nos plateformes et nos réseaux sociaux nous permettent d’informer, sensibiliser et créer une relation de confiance avec les consommateurs.

C’est aussi un moyen de mieux comprendre leurs attentes et d’adapter nos produits et nos messages. À moyen terme, nous envisageons d’intégrer davantage le e-commerce dans notre stratégie, notamment à travers des partenariats avec des plateformes spécialisées et des pharmacies en ligne, tout en garantissant la traçabilité et la sécurité de nos produits.

Comment voyez-vous l’évolution du marché marocain de la parapharmacie dans les cinq prochaines années ?

Le marché marocain de la parapharmacie est entré dans une phase de maturité et de structuration, et nous anticipons une croissance soutenue dans les années à venir. Plusieurs facteurs y contribuent, à savoir une meilleure sensibilisation à la santé et à l’hygiène, la montée du pouvoir d’achat, la féminisation de la consommation et la recherche accrue de produits sûrs, efficaces et respectueux de la peau.

Nous observons également une évolution des attentes du consommateur marocain, qui privilégie désormais les produits dermo-cosmétiques formulés selon des standards internationaux, mais aussi fabriqués localement. Cette tendance crée un terrain favorable à l’émergence d’une industrie nationale forte et compétitive, capable de rivaliser avec les grandes marques internationales importées.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO