Dermo-cosmétique : L’Oréal mise sur la science pour façonner la confiance

Alors que la parapharmacie marocaine se structure autour de la prévention et de la santé durable, L’Oréal Maroc mise sur la science et la confiance pour consolider son leadership dans la dermocosmétique. Son modèle, fondé sur la recherche clinique et l’innovation responsable, incarne la convergence entre performance, sécurité et impact sociétal.

Dans un marché marocain de la parapharmacie en pleine mutation, la dermocosmétique s’impose comme un segment stratégique, à la croisée de la santé et du bien-être. L’essor de la prévention, la vigilance accrue des consommateurs sur la qualité des formulations et la montée en puissance des e-pharmacies redéfinissent les codes de la consommation.

Face à ces transformations, certains acteurs historiques se distinguent par une approche fondée sur la science, la confiance et l’innovation. C’est le cas de L’Oréal dont la présence au Maroc remonte à 1943. À travers ses marques La Roche-Posay (présente au Maroc depuis 30 ans), CeraVe et Vichy, le groupe illustre la convergence entre recherche scientifique, responsabilité sociale et engagement pour la santé de la peau.

Une affaire de confiance

L’Oréal a bâti au fil du temps une légitimité fondée sur la science et l’expertise pharmaceutique. Dans un marché dermocosmétique en pleine expansion, où les exigences de transparence et d’efficacité s’intensifient, le groupe affirme sa forte conviction que la beauté ne se réduit pas à l’apparence, mais qu’elle participe aussi à la santé et au bien-être.

À la tête de L’Oréal Maroc, Laila Benjelloun rappelle que cette vision repose sur une approche scientifique rigoureuse et sur un lien étroit avec les professionnels de santé. «La Roche-Posay, forte de 30 ans de présence au Maroc, est leader du marché dermocosmétique local et la marque la plus prescrite par les dermatologues dans le monde. Son offre, élaborée avec des experts, répond à tous les âges et types de peaux, avec des formules issues de la recherche et de l’innovation du groupe», souligne-t-elle.

Par ailleurs, le marché marocain se caractérise par sa diversité et la montée d’une clientèle avertie, attentive à la composition, à la traçabilité et à l’impact environnemental des produits. Cette connaissance approfondie du consommateur, combinée à une adaptation constante des offres, permet à L’Oréal Maroc de maintenir sa position de leader. L’entreprise investit également dans la formation, la sensibilisation et l’accompagnement afin d’élever les standards du marché.

Chez L’Oréal, la beauté est née de la science, et la science demeure le socle de la confiance. Chaque innovation est issue d’un long processus de recherche mobilisant un réseau mondial de 4.000 scientifiques, plus de 600 brevets et 130 molécules propriétaires déposées chaque année. Ces avancées garantissent performance, sécurité et qualité. Trois piliers qui nourrissent la relation entre la marque et ses consommateurs. Cette démarche s’incarne dans des innovations emblématiques.

Le filtre Mexoryl 400, conçu pour protéger la peau contre les UVA ultra-longs, et la molécule Melasyl™, fruit de dix-huit années de recherche sur l’hyperpigmentation, traduisent la capacité du groupe à répondre à des besoins dermatologiques complexes. En 2025, le magazine TIME a d’ailleurs classé Melasyl™ parmi les meilleures inventions de l’année, une reconnaissance internationale qui distingue la place centrale de la recherche au sein de L’Oréal.

À la pointe de la recherche

La sécurité constitue un autre pilier de développement. L’Oréal a abandonné les tests sur les animaux depuis plus de trente ans, leur préférant des méthodes alternatives de pointe. La peau humaine reconstruite, développée par ses laboratoires, reproduit la complexité du tissu cutané. Elle peut bronzer, cicatriser ou vieillir sous exposition lumineuse. Cette technologie, utilisée tant pour la recherche cosmétique que médicale, permet de tester la biocompatibilité et l’efficacité des formules dans des conditions proches du réel.

«Notre processus de développement est entièrement orchestré autour de la science, de la dermatologie et des tests cliniques rigoureux, assurant ainsi l’innovation constante, la sécurité et l’efficacité que les consommateurs attendent de L’Oréal», insiste la directrice générale. Mais la recherche ne s’arrête pas aux laboratoires.

L’entreprise revendique un engagement durable et social au Maroc, fidèle à sa politique mondiale de responsabilité. Depuis 2016, l’initiative Fight With Care de La Roche-Posay accompagne les patients atteints de cancer confrontés à des effets secondaires cutanés, à travers des ateliers, des formations et un soutien personnalisé. Plus de dix mille patients ont déjà bénéficié d’un accompagnement direct, et plusieurs millions de personnes ont été sensibilisées via des campagnes digitales.

Cette démarche, explique Laila Benjelloun, confirme la conviction que «la peau n’est pas seulement une question d’esthétique, mais aussi de qualité de vie». L’engagement environnemental se manifeste également dans la conception des produits et de leurs emballages. Le groupe privilégie les matériaux recyclés et recyclables et développe des formats rechargeables pour réduire la consommation et les déchets.

Les recharges d’Effaclar, Lipikar ou Dercos, désormais disponibles sur le marché marocain, permettent de conjuguer accessibilité et responsabilité sans compromis sur la qualité. Cette stratégie de circularité s’inscrit dans une vision où la croissance économique et la durabilité vont de pair. En juin 2025, le magazine Fortune a d’ailleurs désigné L’Oréal comme l’entreprise la plus innovante d’Europe, saluant sa maîtrise technologique et son modèle de Beauty Tech durable. L’essor des e-pharmacies s’impose aujourd’hui comme une transformation majeure des usages.

L’Oréal Maroc y voit un levier complémentaire à la pharmacie physique. Le groupe investit dans des contenus pédagogiques et des recommandations personnalisées, misant sur une approche omnicanale où chaque point de contact, en ligne ou en officine, contribue à une expérience cohérente et intégrée.

Dans un contexte où la frontière entre soin et santé s’estompe, L’Oréal continue de s’appuyer sur la recherche pour proposer des solutions accessibles et fondées sur des preuves. «L’Oréal est née de la science, d’une vision et des mains d’un chimiste. La performance, la sécurité et la qualité supérieure de nos produits demeurent la clé de notre succès depuis 116 ans», rappelle la dirigeante.

Maryem Ouazzani / Les Inspirations ÉCO