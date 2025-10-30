Ismail Akalay : “Sonasid a fait de la décarbonation un levier de compétitivité et d’innovation”

Ismail Akalay

Directeur général de Sonasid

Pionnier du «Green Steel» au Maroc, Sonasid s’impose comme un acteur clé de la transition industrielle du Royaume. En conciliant exigence environnementale et performance économique, le groupe trace la voie d’une sidérurgie décarbonée fondée sur le recyclage, les énergies renouvelables et l’innovation technologique. À travers sa stratégie «Act for impact», Sonasid entend renforcer sa compétitivité, soutenir les grands chantiers nationaux et consolider une chaîne de valeur locale durable, tout en préparant la neutralité carbone à l’horizon 2030.

Sonasid a entrepris un virage vers la production décarbonée de l’acier. Comment conciliez-vous cette exigence environnementale avec la compétitivité économique, dans un secteur où les coûts énergétiques et logistiques demeurent élevés ?

Leader de l’industrie sidérurgique et premier producteur d’aciers longs «Green» au Maroc, Sonasid a fait de la décarbonation un levier de compétitivité et d’innovation. Notre modèle de production, 100% basé sur le recyclage de la ferraille et alimenté à plus de 90% par des énergies renouvelables, illustre parfaitement cette démarche. Nous avons mis en place un ensemble d’initiatives concrètes visant à réduire notre empreinte carbone tout en renforçant notre performance économique.

Portée par notre centre de R&D, cette stratégie repose sur l’optimisation continue des procédés industriels, la valorisation des produits non ferreux et l’investissement dans des technologies de pointe à haute efficacité énergétique.

Grâce à ces efforts, Sonasid évite aujourd’hui l’émission de près de 1,1 million de tonnes de CO₂ par an, tout en améliorant sa compétitivité. Notre modèle économique prouve qu’une industrie décarbonée est une réelle opportunité : celle de bâtir une croissance durable, résiliente et créatrice de valeur pour l’ensemble de notre écosystème.

Quels sont les principaux leviers technologiques que vous déployez pour réduire l’empreinte carbone de vos opérations – qu’il s’agisse de l’électrification des procédés, de l’utilisation de fours à arc, ou de la valorisation énergétique ?

Plus de 70% de la production mondiale d’acier est actuellement réalisée dans des hauts fourneaux qui utilisent le minerai de fer et le charbon comme matières premières principales. Ce procédé de fabrication est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Au sein de Sonasid, la réduction de l’empreinte carbone repose avant tout sur un modèle industriel circulaire, alimenté par les énergies éolienne et solaire.

Dans la continuité de cette démarche, l’installation d’un deuxième parc photovoltaïque à Nador permet désormais à Sonasid de bénéficier d’un processus de production alimenté en quasi-totalité par les énergies renouvelables, marquant une étape décisive vers la neutralité carbone. Notre aciérie électrique utilise exclusivement la ferraille comme matière première, un matériau recyclable à l’infini.

Ce procédé nous permet de limiter l’extraction de nouvelles ressources tout en réalisant des économies d’énergie significatives : chaque tonne de ferraille recyclée évite l’utilisation d’environ 1,4 tonne de minerai de fer et 0,7 tonne de charbon. Nous assurons également le recyclage et la valorisation des coproduits issus de nos activités, transformant nos déchets industriels en ressources à valeur ajoutée.

Sur les quatre dernières années, Sonasid a engagé des investissements majeurs pour accélérer sa transformation industrielle. Grâce à l’intégration de technologies de pointe et à un travail continu de recherche et développement, nous avons réduit de 14% notre consommation électrique par tonne d’acier depuis 2022. Cette amélioration s’appuie sur la modernisation de nos équipements, l’optimisation des procédés et la digitalisation de nos opérations.

Parallèlement, nous développons des solutions innovantes pour accroître la part d’énergie verte dans notre mix énergétique et renforcer l’électrification de nos procédés. Notre engagement dans le Green steel illustre cette démarche : en produisant un acier à faible empreinte carbone, nous répondons aux standards internationaux les plus exigeants tout en préparant l’avenir d’une industrie sidérurgique durable, compétitive et résiliente.

Dans quelle mesure Sonasid participe-t-elle à la consolidation d’une chaîne de valeur nationale autour de la sidérurgie, notamment dans les filières du BTP, des infrastructures et des grands chantiers publics ?

Depuis plus de 50 ans, Sonasid est au cœur des grands projets qui façonnent le Maroc. De la première barre en acier aux fondations solides, jusqu’aux ouvrages qui s’érigent partout dans le Royaume, Sonasid est présente à chaque étape, au service d’un Maroc fort et durable.

Grâce à notre ancrage territorial, à un large réseau de partenaires et à la valorisation du savoir-faire local, notre action dépasse la production d’acier : nous contribuons à la consolidation d’une véritable chaîne de valeur nationale autour de la sidérurgie.

Nos produits «Made in Morocco», issus d’un modèle de production durable et circulaire, sont au cœur des projets structurants du pays — qu’il s’agisse des grands ports, autoroutes, lignes ferroviaires, zones industrielles, barrages, infrastructures hospitalières ou logements sociaux… Ainsi, Sonasid joue pleinement son rôle d’acteur industriel responsable, créateur de valeur et partenaire du rayonnement économique national.

Travaillez-vous avec des startups, des centres de recherche ou des acteurs institutionnels pour développer des solutions innovantes en matière de performance énergétique, de traçabilité ou de digitalisation industrielle ?

Sonasid a déployé une feuille de route digitale sur cinq ans intégrant l’ensemble de ses sites. Elle repose sur l’adoption de technologies avancées de supervision, d’analyse de données en temps réel et d’outils d’optimisation intelligente des opérations.

L’objectif est d’améliorer la performance globale, tout en renforçant la sécurité, la qualité et la réactivité de nos installations industrielles. Pour atteindre ces objectifs, nous collaborons étroitement avec des startups, des centres de recherche et différents acteurs afin de développer des solutions innovantes. Depuis 2023, nous lançons quatre à cinq projets digitaux par an.

Quels sont les principaux axes de développement que vous privilégiez à l’horizon 2030 pour accompagner les grands chantiers du Royaume – qu’il s’agisse d’infrastructures, de logements ou d’industries – tout en restant alignés sur les objectifs de durabilité nationale ?

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe Sonasid poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique «Act for impact», axé sur la santé, la sécurité et l’inclusion ainsi que sur le développement commercial, le renforcement de la compétitivité, le lancement de produits et services innovants et la consolidation de son leadership régional dans la production d’aciers à faible empreinte carbone.

Ainsi, Sonasid entend jouer un rôle moteur en valorisant pleinement son ancrage territorial et en développant, grâce à la R&D, des solutions industrielles innovantes et adaptées aux besoins stratégiques du Maroc. Notre objectif est d’implanter une nouvelle unité industrielle chaque année. Notre priorité est de nous adapter aux évolutions du secteur. Nous restons donc pleinement engagés en faveur d’un modèle économique durable, en capitalisant sur les nouvelles opportunités offertes par le marché tout en continuant à développer des produits innovants à faible empreinte carbone.

Sonasid, pilier industriel au cœur des grands chantiers du Maroc

Sonasid confirme son rôle stratégique dans la construction du pays. Premier producteur d’acier à faible empreinte carbone du Royaume, le groupe a bouclé le premier semestre 2025 sur des résultats remarquables, reflet de la solidité de son modèle industriel.

Le chiffre d’affaires consolidé atteint 3,05 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 25%, tandis que l’EBITDA progresse de 108% pour s’établir à 252 MMDH. Le résultat net part du groupe bondit de 359%, à 96,7 millions de dirhams, confirmant la pertinence d’une stratégie conjuguant compétitivité et durabilité.

Cette performance s’appuie sur la montée en puissance de nouveaux produits à haute valeur ajoutée – fibre en acier, fil précontraint, aciers pour l’automobile – essentiels aux chantiers structurants du pays.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO