Alcott ouvre une nouvelle boutique au Californie Mall

Le groupe Chiccorner poursuit l’expansion de la marque Alcott au Maroc avec l’ouverture d’un nouveau magasin au Californie Mall, situé au 1er étage du centre commercial. Il s’agit de la quatrième adresse Alcott à Casablanca, confirmant la montée en puissance de la marque auprès d’un public jeune, urbain et passionné de mode.

Cette ouverture s’inscrit dans la continuité du développement engagé par Chiccorner, déjà marqué par les inaugurations réussies du Morocco Mall, de Marina Shopping et d’Aeria Mall. Le Californie Mall représente un emplacement stratégique au cœur d’un quartier en pleine dynamique résidentielle et commerciale, offrant à Alcott une visibilité renforcée et une proximité accrue avec sa communauté.

« L’ouverture d’Alcott au Californie Mall illustre notre volonté d’accompagner la marque dans une croissance structurée et proche des consommateurs. Nous renforçons notre présence dans un quartier dynamique et en pleine expansion, afin d’offrir à nos clients un accès toujours plus simple à l’univers moderne et accessible d’Alcott », souligne Adil Mamoumi, directeur général du groupe Chiccorner.

Le nouveau magasin reprend les codes architecturaux qui définissent l’identité d’Alcott, avec un design moderne, des lignes épurées et des espaces ouverts facilitant la circulation entre les différentes collections. L’ambiance reflète l’ADN italien de la marque, rythme urbain, créativité et fraîcheur visuelle.

Les visiteurs y retrouveront les collections tendance renouvelées chaque semaine, conçues pour permettre à chacun d’affirmer son style à travers une mode accessible et actuelle. L’expérience a été pensée pour être intuitive, énergique et en phase avec les attentes d’une clientèle connectée.

Créée à Naples en 1990, Alcott s’est imposée comme une référence internationale de la mode accessible. Portée par le Capri Group, la marque compte aujourd’hui plus de 100 magasins dans le monde et poursuit une croissance soutenue. Elle s’engage également dans une démarche durable, en privilégiant des matériaux certifiés, des tissus biologiques et des procédés de fabrication responsables.

Avec cette nouvelle ouverture, Chiccorner renforce sa stratégie visant à proposer aux consommateurs marocains des marques internationales modernes, attractives et alignées avec les tendances mondiales du retail.

À propos de Alcott

Alcott est une marque dynamique et contemporaine. Elle se positionne comme le choix idéal pour celles et ceux qui souhaitent exprimer leur identité et leur style à travers la mode. Sa mission a toujours été de proposer des vêtements tendance au meilleur rapport qualité-prix, un engagement qui a évolué au fil des années pour intégrer une forte dimension durable.

Fondée en 1990, Alcott est une marque phare du groupe Capri. Avec plus de 100 magasins, elle a connu une croissance rapide, s’imposant aussi bien en Italie qu’à l’international. En moins de 20 ans, elle est devenue l’un des acteurs majeurs de l’industrie mondiale de la mode. Aujourd’hui, grâce à une approche commerciale polyvalente et une volonté constante d’innovation, Alcott propose chaque semaine une large gamme de produits, avec des collections à la pointe et des sélections soignées, parfaitement alignées avec les tendances du moment.

À propos du groupe Chiccorner

Le groupe Chiccorner est un acteur majeur du retail et de la distribution, spécialisé dans l’introduction et le développement de marques internationales. Fort de son expertise, il joue un rôle clé dans l’implantation de marques premium et accessibles sur le marché. Dans le secteur du retail, le groupe détient et exploite un portefeuille de marques reconnues, notamment :

Aeronautica Militare , une enseigne italienne emblématique inspirée de l’univers de l’aviation militaire, alliant style et authenticité.

, une enseigne italienne emblématique inspirée de l’univers de l’aviation militaire, alliant style et authenticité. S. Polo Assn , la marque officielle du polo américain, qui incarne un style casual et intemporel.

, la marque officielle du polo américain, qui incarne un style casual et intemporel. PRINCIPE , une maison italienne qui conjugue élégance contemporaine et savoir-faire raffiné.

, une maison italienne qui conjugue élégance contemporaine et savoir-faire raffiné. Alcott , une enseigne dynamique et accessible qui séduit les jeunes générations grâce à des collections modernes et régulièrement renouvelées.

, une enseigne dynamique et accessible qui séduit les jeunes générations grâce à des collections modernes et régulièrement renouvelées. Wycon Cosmetics, marque Italienne spécialisée dans le maquillage et le soin, reconnue comme une référence majeure et leader sur le marché Italien et européen. Wycon se distingue par ses produits innovants, accessibles et d’une qualité professionnelle. Son arrivée prochaine au Maroc promet d’enrichir l’offre beauté locale avec une expérience moderne, tendance et résolument inclusive.

Chiccorner accompagne ces marques à travers un réseau de boutiques physiques et sa plateforme en ligne Premium Shop (www.premiumshop.ma), en offrant aux consommateurs marocains un accès privilégié aux tendances internationales. Grâce à une stratégie axée sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et la connaissance approfondie du marché marocain, le groupe poursuit son expansion et confirme son engagement à enrichir l’offre commerciale nationale.