Casablanca accueille le Winter Africa by WeCasablanca

Casablanca Events & Animation annonce l’organisation du Winter Africa by WeCasablanca, un grand rendez-vous culturel et festif qui se tiendra du 18 décembre 2025 au 17 janvier 2026 au Parc de la Ligue Arabe. Conçu comme un espace de rencontre et de partage, l’événement rassemblera durant un mois les habitants et les visiteurs de la métropole autour d’une programmation mêlant musique, football, divertissement familial et valorisation des cultures marocaines et africaines.

« Winter Africa by WeCasablanca est pensé comme une grande célébration populaire, un moment où Casablanca se rassemble autour de la culture, du sport et de la créativité. En réunissant musique, patrimoine, divertissement et ouverture sur l’Afrique, nous souhaitons offrir à la ville un rendez-vous porteur d’énergie et de fierté collective », déclare Mohamed Jouahri, Directeur Général de Casablanca Events & Animation.

Porté par la mission de Casablanca Events & Animation, qui œuvre depuis 2015 à la promotion culturelle, sportive et économique de la métropole, le Winter Africa by WeCasablanca ambitionne d’offrir une expérience inclusive et fédératrice. L’événement déploiera une série de temps forts qui donneront le rythme de cette édition, avec des concerts, des animations, des espaces ludiques dédiés aux familles ainsi que des rendez-vous emblématiques célébrant la diversité culturelle du territoire.

La scène musicale occupera une place centrale à travers le WeCasablanca Festival, programmé du 18 au 27 décembre. Cette série de soirées soulignera la richesse de la création artistique marocaine et africaine, avec des performances live, des DJ sets et des scènes ouvertes aux jeunes talents. Au-delà de l’expression musicale, l’événement proposera également un espace Game Zone, destiné au gaming et aux compétitions e-sport, ainsi qu’un ensemble d’animations créatives et ludiques pour les enfants organisées chaque week-end. Le festival présente un line-up exceptionnel avec des têtes d’affiche dont Rachida Talal, Abdelali Sahraoui, Ouenza, Stormy, Salma Rachid, Taha Nouri, Duke, Soukaina Fahsi, Walid Rahmani et Hajib, qui promettent d’enchanter le public.

Le 14 janvier 2026, le Winter Africa by WeCasablanca accueillera le Festival Amazigh, un moment fort dédié à la célébration du Nouvel An Amazigh Yennayer 2976. Musique, artisanat, gastronomie et patrimoines vivants seront mis à l’honneur afin de valoriser l’héritage amazigh et de lui offrir une visibilité intégrée au sein de l’événement.

Des espaces thématiques seront aménagés tout au long du festival, dont une Kids Zone, une Game Zone, un Food Court, des espaces partenaires et une zone VIP, permettant au public de profiter d’une expérience variée et accessible.

À travers cette nouvelle édition, Casablanca Events & Animation confirme sa volonté d’ancrer Casablanca comme une métropole dynamique, innovante et ouverte sur son environnement culturel et continental, en mettant en avant les talents, les identités et les expressions qui font la singularité de la ville.