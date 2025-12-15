Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 15 décembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 15 décembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2636 – 11,928
1 DOLLAR U.S.A. 8,7484 – 10,167
1 DOLLAR CANADIEN 6,3564 – 7,3872
1 LIVRE STERLING 11,688 – 13,584
1 LIVRE GIBRALTAR 11,688 – 13,584
1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3316 – 2,7096
1 DINAR KOWEITIEN 28,515 – 33,139
1 DIRHAM E.A.U. 2,382 – 2,7682
1 RIYAL QATARI 2,3991 – 2,7881
1 DINAR BAHREINI 23,205 – 26,969
100 YENS JAPONAIS 5,6361 – 6,5501
1 RIYAL OMANI 22,723 – 26,407.
S.L