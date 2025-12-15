Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 15 décembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 décembre 2025 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 15 décembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2636 – 11,928

1 DOLLAR U.S.A. 8,7484 – 10,167

1 DOLLAR CANADIEN 6,3564 – 7,3872

1 LIVRE STERLING 11,688 – 13,584

1 LIVRE GIBRALTAR 11,688 – 13,584

1 FRANC SUISSE 10,986 – 12,768

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3316 – 2,7096

1 DINAR KOWEITIEN 28,515 – 33,139

1 DIRHAM E.A.U. 2,382 – 2,7682

1 RIYAL QATARI 2,3991 – 2,7881

1 DINAR BAHREINI 23,205 – 26,969

100 YENS JAPONAIS 5,6361 – 6,5501

1 RIYAL OMANI 22,723 – 26,407.

S.L



Mondial 2026: les dates, les horaires et les villes des trois premiers matchs des Lions
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 décembre 2025 - 09:15



Bouton retour en haut de la page