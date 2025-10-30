Infrastructures, innovation et durabilité : le Maroc bâtit l’avenir

Notre pays entre dans une ère de transformation sans précédent. Des ports aux zones industrielles, des lignes ferroviaires aux centrales vertes, le pays investit massivement pour repenser son territoire et consolider son attractivité économique. Portée par la Vision 2035 et par une politique volontariste d’infrastructures durables, cette dynamique traduit une ambition de bâtir un modèle de développement fondé sur l’innovation, la compétitivité et la responsabilité environnementale.

C’est une décennie d’infrastructures et de transformations sans précédent que le Royaume est en train de vivre. Ports, lignes à grande vitesse, zones industrielles, centrales renouvelables et réseaux logistiques redessinent la carte du Royaume. Derrière cette effervescence, une vision claire s’impose, celle de faire de l’investissement infrastructurel le socle d’un développement durable, inclusif et compétitif. À l’heure où la transition énergétique et la digitalisation redéfinissent les priorités mondiales, le pays entend conjuguer performance économique, innovation technologique et responsabilité environnementale.

Un moment charnière

L’ambition du Maroc s’inscrit dans une stratégie de long terme, guidée par la Vision 2035 issue du Nouveau modèle de développement (NMD) et par la feuille de route nationale pour la transition énergétique et la décarbonation. Le pays oriente son effort vers des projets à fort impact territorial, ports maritimes, infrastructures routières et ferroviaires, pôles industriels et zones logistiques intégrées. L’accélération des chantiers de transport et d’énergie demeure un axe prioritaire de l’investissement public.

Ces projets, soutenus par des partenariats public-privé et une gouvernance améliorée, traduisent la volonté du Royaume d’assurer un maillage équilibré du territoire tout en renforçant sa position de hub régional. Les indicateurs économiques confirment cette dynamique. D’après les dernières données de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), les livraisons de ciment ont atteint plus de 9,6 millions de tonnes à fin août 2025, en progression de 10,4% sur un an.

Cette hausse confirme la dynamique soutenue du secteur du BTP, portée par la relance des chantiers d’infrastructures et la multiplication des projets publics et privés à travers le Royaume. Le secteur se positionne désormais comme un moteur de la relance, soutenu par la demande publique et par les investissements liés aux infrastructures de transport et à la transition énergétique. Cette expansion alimente la croissance, soutient l’emploi et attire de nouveaux investisseurs institutionnels.

Les grands projets qui façonnent le Maroc de demain

Les chantiers emblématiques de la décennie illustrent la cohérence d’une politique orientée vers la compétitivité territoriale. Tanger Med, aujourd’hui premier port à conteneurs d’Afrique, continue d’étendre ses capacités logistiques et industrielles, tandis que Nador West Med s’apprête à renforcer la façade méditerranéenne du pays.

Sur la façade atlantique, le projet du port Dakhla Atlantique incarne l’ouverture vers l’Afrique de l’Ouest et la montée en puissance de la région sud. En parallèle, la LGV Casablanca–Agadir, les projets d’électrification du réseau ferré et la modernisation des autoroutes portent l’ambition d’une mobilité durable et connectée. Ces projets deviennent les catalyseurs d’une stratégie économique intégrée.

En rapprochant les pôles industriels, en fluidifiant les chaînes logistiques et en réduisant les coûts de transport, ils participent directement à la compétitivité du tissu productif. Les nouvelles zones industrielles d’Aïn Johra, Midparc ou Kénitra, pensées selon des standards environnementaux avancés, symbolisent cette transformation vers un modèle productif durable et orienté export.

L’innovation et la durabilité au cœur du modèle

Les grands chantiers s’appuient désormais sur une approche profondément renouvelée. La priorité n’est plus seulement à la taille ou à la rapidité d’exécution, mais à l’efficacité énergétique, à la durabilité des matériaux et à l’intégration des technologies numériques.

Les entreprises de construction adoptent le BIM (Building Information Modeling) pour concevoir des ouvrages plus performants et réduire leur empreinte carbone. Des acteurs comme LafargeHolcim Maroc mettent en avant des solutions éco-conçues et des procédés bas carbone alignés sur les objectifs nationaux de neutralité climatique.

Cette mutation s’accompagne d’un effort institutionnel soutenu. Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a renforcé ses programmes d’accompagnement pour les chantiers publics, tandis que l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique multiplie les partenariats avec les opérateurs industriels.

Par ailleurs, la filière “Matériaux et BTP” a dégagé en 2024 un bénéfice cumulé de 3,64 milliards de dirhams, en hausse de 18,4% sur un an, démontrant que la durabilité peut être aussi un facteur de rentabilité.

Le financement, pilier de la transformation

Cette ambition repose sur une ingénierie financière solide. Le Maroc a su conjuguer investissements publics et capitaux privés, tout en recourant de manière maîtrisée aux partenariats public-privé. La Caisse de dépôt et de gestion, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et plusieurs institutions bancaires soutiennent les grands programmes d’infrastructures.

D’après un rapport de la Banque mondiale, le Maroc a déjà réussi à mobiliser des financements commerciaux (prêts, titrisations, financements de projets) pour plusieurs projets d’infrastructure, notamment dans l’énergie et les transports. Cette dynamique illustre le potentiel du pays à attirer des capitaux privés et à diversifier les sources de financement au-delà des ressources publiques.

L’effet d’entraînement est manifeste : ces chantiers stimulent la demande nationale, créent des milliers d’emplois directs et indirects, et renforcent l’attractivité du territoire. L’environnement macroéconomique demeure stable, soutenu par des fondamentaux solides et par une gouvernance saluée par les partenaires internationaux. L’économie marocaine continue de croître à un rythme soutenu, portée par la confiance des investisseurs et la consolidation de ses infrastructures productives.

Un cap clair vers 2035

À l’horizon 2035, le Maroc ambitionne d’être reconnu non seulement comme un pays de grands chantiers, mais comme un modèle d’infrastructures durables et intelligentes. L’enjeu dépasse la construction. Il s’agit de bâtir un modèle de développement fondé sur l’innovation, l’énergie propre et la connectivité.

Ces chantiers incarnent une ambition nationale de faire émerger un Maroc résilient, compétitif et exemplaire dans la manière de concilier croissance et responsabilité. Le pays avance ainsi avec une conviction partagée : l’avenir se construit aujourd’hui, sur les fondations d’infrastructures solides, durables et tournées vers l’humain.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO