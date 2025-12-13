Le Groupe CTM désigné nouvel opérateur du transport urbain à Tanger

La Compagnie de Transports au Maroc (CTM) annonce l’attribution, du contrat de gestion déléguée du service public de transport au profit du groupement CTM/Transdev, par le Conseil de l’Établissement de Coopération Intercommunale Al Boughaz (ECI Al Boughaz).

La gestion opérationnelle sera assurée par Issal Tanger, filiale de CTM, qui exploitera l’ensemble du réseau de transport urbain et périurbain de la ville de Tanger, incluant également le service BHNS, et ce pour une durée de 10 ans. Dès le démarrage, Issal Tanger déploiera des autobus neufs couvrant toutes les lignes urbaines et périurbaines, garantissant ainsi la continuité et la montée en qualité du service public, conformément aux engagements pris avec l’autorité délégante.

Cette attribution s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe CTM visant à renforcer sa position d’acteur de référence dans la mobilité urbaine au Maroc et à accompagner les collectivités locales dans la modernisation de leurs services de transport.

Le Groupe CTM pilote aujourd’hui 3 filiales opérationnelles dédiées au transport urbain, Issal Madina (Tétouan), Issal Fès et désormais Issal Tanger.