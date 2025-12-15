UM6P: lancement de Kessa, un programme panafricain pour accompagner 30 storytellers africains

La story school de l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P), en partenariat avec la French-african foundation, a annoncé le lancement de Kessa, un programme panafricain destiné à sélectionner 30 storytellers afin de renforcer le renouvellement des récits africains, indique un communiqué transmis à l’AIP.

Kessa, qui signifie « histoire » en arabe, vise à identifier et former des talents émergents engagés dans les nouveaux modes de narration. Le programme cible des professionnels âgés de 25 à 40 ans issus des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de la littérature, de la poésie, des arts visuels, de la narration numérique, de la culture urbaine, de l’entrepreneuriat culturel, ainsi que de la recherche et de l’innovation sociale.

Selon la directrice générale de la French-african foundation, Nachouat Meghouar, l’initiative entend soutenir des créateurs capables de proposer des récits contribuant à une représentation plus équilibrée et ambitieuse du continent.

Les 30 participants retenus prendront part à une résidence du 23 au 28 mars 2026 sur le campus de la story school de l’UM6P à Rabat (Maroc). Le programme prévoit des masterclasses, des ateliers pratiques, des sessions collaboratives et un accompagnement à la création d’une œuvre originale, ainsi qu’une intégration dans un réseau panafricain.

Les travaux des lauréats seront valorisés à travers une campagne médiatique mobilisant divers supports, précise le communiqué. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2026.

Pour la directrice de la story school, Meriem Idrissi Kaitouni, cette initiative contribuera à promouvoir des voix africaines « authentiques » et à proposer de nouvelles perspectives sur le continent.

S.L.