La Bourse de Casablanca débute ses échanges dans le vert ce lundi

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges dans le vert lundi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,03% à 19.449,69 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,01% à 1.587,06 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,09% à 1.322,51 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,21% à 1.919,73 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,3%.

