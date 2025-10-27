L’ONMT et Delta Air Lines inaugurent la première liaison directe Atlanta-Marrakech

Le Boeing 767-400 de Delta Air Lines s’est posé ce dimanche 26 octobre 2025 à Marrakech, marquant l’ouverture officielle de la première ligne directe reliant la métropole marocaine à la ville d’Atlanta. Cette nouvelle route aérienne, opérée trois fois par semaine, inscrit Marrakech sur la carte du plus grand hub aérien du monde, reliant la cité ocre à plus de 125 destinations américaines.

Pour l’Office National Marocain du Tourisme, à l’initiative de cet accord stratégique avec Delta Air Lines, cette arrivée symbolise une étape concrète dans le renforcement des liens entre le Maroc et le marché nord-américain. Après New York et Montréal, Marrakech Atlanta devient désormais le troisième point d’entrée direct depuis l’Amérique du Nord.

Cette ligne constitue la première liaison de Delta Air Lines vers l’Afrique du Nord, un choix révélateur de l’intérêt croissant du voyageur américain pour le Maroc.

Fondée en 1925, Delta Air Lines figure parmi les compagnies les plus puissantes récompensées du monde. Basée à Atlanta, elle opère plus de 5000 vols quotidiens vers plus de 300 destinations réparties sur six continents. Son réseau tentaculaire et son programme de fidélité, comptant plus de 100 millions de membres, lui confèrent une vision précise sur les destinations que recherchent les voyageurs américains. Son choix d’ajouter Marrakech à son portefeuille de destinations internationales place désormais le Maroc sur les radars d’une clientèle fidèle, à fort pouvoir d’achat, pour qui la confiance envers la marque Delta reste un critère déterminant dans la planification des voyages.

L’ouverture de cette ligne vient ainsi compléter un dispositif en expansion rapide. Outre les vols opérés depuis Casablanca par Royal Air Maroc (vers New York, Washington et Miami), le Maroc peut désormais compter sur trois hubs nord-américains connectés à Marrakech : Montréal (Air Transat), New York (United Airlines) et Atlanta (Delta Air Lines).

Le potentiel du marché américain est considérable. En 2024, plus de 402 000 touristes américains ont visité le Maroc, soit une hausse de 7 % par rapport à 2023. Les chiffres du premier semestre 2025 confirment cette dynamique. L’objectif affiché à moyen terme par l’ONMT est d’atteindre à terme le million de visiteurs américains.

Avec cette ouverture, l’ONMT affirme une stratégie ambitieuse qui vise à ancrer durablement le Maroc parmi les grandes destinations mondiales de référence, en multipliant les liaisons directes point à point, en consolidant ses positions sur les marchés stratégiques et en diversifiant ses bassins émetteurs pour renforcer la résilience et l’attractivité internationale du Royaume.