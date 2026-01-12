CAN 2025 : un supporter algérien interpellé pour avoir déchiré des billets marocains

Les services de sécurité de la ville de Casablanca ont procédé à l’interpellation d’un supporter algérien apparu dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux au stade de Marrakech en train de déchirer des billets marocains.

Le supporter algérien, identifié par les initiales (K.B.) et détenteur de la nationalité britannique, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a été remis aux services de sécurité de Marrakech, où il a été placé en garde à vue sur instructions du parquet près la Cour d’appel de Marrakech.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre de la réaction rapide des services de sécurité face au contenu de la vidéo, qui documentait l’acte de destruction de billets de banque marocains.