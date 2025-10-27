Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 27 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 27 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2282 – 11,8868
1 DOLLAR U.S.A. 8,7984 – 10,2252 1 DOLLAR CANADIEN 6,2963 – 7,3173
1 LIVRE STERLING 11,717 – 13,617 1 LIVRE GIBRALTAR 11,717 – 13,617
1 FRANC SUISSE 11,048 – 12,84 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3462 – 2,7266
1 DINAR KOWEITIEN 28,687 – 33,339
1 DIRHAM E.A.U. 2,3955 – 2,7839 1 RIYAL QATARI 2,4135 – 2,8049
1 DINAR BAHREINI 23,338 – 27,122 100 YENS JAPONAIS 5,7525 – 6,6853
1 RIYAL OMANI 22,853 – 26,559.
S.L.