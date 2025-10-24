Devises vs Dirham : les cours du vendredi 24 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 24 octobre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2254 – 11,8836

1 DOLLAR U.S.A. 8,8029 – 10,2303

1 DOLLAR CANADIEN 6,2829 – 7,3017

1 LIVRE STERLING 11,732 – 13,634

1 LIVRE GIBRALTAR 11,732 – 13,634

1 FRANC SUISSE 11,071 – 12,867

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3473 – 2,7279

1 DINAR KOWEITIEN 28,711 – 33,367

1 DIRHAM E.A.U. 2,3967 – 2,7853

1 RIYAL QATARI 2,4147 – 2,8063

1 DINAR BAHREINI 23,35 – 27,136

100 YENS JAPONAIS 5,7626 – 6,697

1 RIYAL OMANI 22,865 – 26,573