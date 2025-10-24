Economie
Devises vs Dirham : les cours du vendredi 24 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 24 octobre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2254 – 11,8836
1 DOLLAR U.S.A. 8,8029 – 10,2303
1 DOLLAR CANADIEN 6,2829 – 7,3017
1 LIVRE STERLING 11,732 – 13,634
1 LIVRE GIBRALTAR 11,732 – 13,634
1 FRANC SUISSE 11,071 – 12,867
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3473 – 2,7279
1 DINAR KOWEITIEN 28,711 – 33,367
1 DIRHAM E.A.U. 2,3967 – 2,7853
1 RIYAL QATARI 2,4147 – 2,8063
1 DINAR BAHREINI 23,35 – 27,136
100 YENS JAPONAIS 5,7626 – 6,697
1 RIYAL OMANI 22,865 – 26,573