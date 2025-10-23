Dakhla accueille la 5ème édition du Forum MD Sahar

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Dakhla accueillera la 5ème édition du Forum MD Sahara, du 13 au 16 novembre autour de la thématique : “50 ans de la Marche Verte : Unité nationale et ambition continentale”.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le média Maroc Diplomatique organise la 5ème édition du Forum MD Sahara, qui se tiendra du 13 au 16 novembre 2025 dans la ville de Dakhla.

Cet événement s’inscrit dans une conjoncture symbolique, marquée par la célébration du Cet événement s’inscrit dans une conjoncture symbolique, marquée par la célébration du cinquantenaire de la Marche Verte (1975-2025), moment fondateur de l’intégrité territoriale du Royaume et jalon essentiel dans la consolidation de l’unité nationale.

La 5ème édition du Forum MD Sahara ambitionne de créer un espace de réflexion et d’échanges de haut niveau sur la thématique : “50 ans de la Marche Verte : Unité nationale et ambition continentale”.

Les travaux porteront sur la portée historique et politique de cet événement fondateur, Les travaux porteront sur la portée historique et politique de cet événement fondateur, mais également sur son prolongement dans les stratégies contemporaines du Maroc, en particulier son rôle moteur dans l’intégration régionale et la coopération africaine.

La ville de Dakhla, devenue un pôle émergent du développement économique et diplomatique, constitue un cadre privilégié pour accueillir cette rencontre internationale.

Le Forum réunira des responsables gouvernementaux, des acteurs économiques, des universitaires, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales.

À travers cette édition, Maroc Diplomatique réaffirme sa vocation de plateforme de À travers cette édition, Maroc Diplomatique réaffirme sa vocation de plateforme de réflexion stratégique, en mettant en lumière l’héritage de la Marche Verte et son influence sur la diplomatie marocaine contemporaine. L’accent sera mis sur l’articulation entre unité nationale et ambition continentale, dans un contexte où le Royaume consolide sa position comme acteur clé du développement et de la coopération Sud-Sud.