Rencontres de la Photographie : Dakhla au cœur de la commémoration de la Marche Verte 2025

Pour la première fois, les Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM), organisées par l’Association Voix Plurielles, délocalisent leur festival. La 5ᵉ édition se tiendra du 6 au 9 novembre 2025 à Dakhla, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Marche Verte. Ce choix symbolique illustre la volonté de lier création contemporaine, commémoration historique et développement territorial dans les provinces du Sud.

Ancrage territorial et commémoration

Cette délocalisation constitue un acte fondateur visant à désenclaver la culture et à rééquilibrer l’offre artistique nationale, traditionnellement concentrée dans le Nord.

« Dakhla n’est pas seulement un cadre magnifique ; c’est un symbole fort, le cœur des provinces du Sud et le témoin vivant de notre histoire récente. Y organiser cet événement, c’est ancrer la commémoration de la Marche Verte dans le territoire même qu’elle a libéré », souligne Abdellah Oustad, directeur des Rencontres.

L’événement s’étendra sur un mois, avec une phase de production et d’évaluation, et ambitionne de positionner Dakhla comme une destination culturelle internationale.

Une programmation autour de la mémoire et de la jeune création

Le festival proposera un parcours d’expositions structuré autour de quatre thématiques :

Mémoires de la Marche Verte

Territoires et identités

Un programme de formation d’exception sera proposé à 30 photographes émergents, sélectionnés sur dossier, avec une attention particulière portée à la parité et à la représentation des provinces du Sud. Ces jeunes talents bénéficieront de masterclasses et ateliers professionnels animés par des experts internationaux.

Le volet professionnel comprendra également des lectures de portfolios, permettant à 50 artistes de présenter leurs travaux à dix experts renommés, ainsi qu’une résidence artistique accueillant des photographes internationaux pour la création d’œuvres inédites inspirées par l’histoire et le territoire de Dakhla. Des conférences, tables rondes et programmes de médiation culturelle, notamment destinés aux scolaires, compléteront le festival.

Impact durable sur l’écosystème culturel

L’organisation met l’accent sur la durabilité et le transfert de compétences. L’objectif est de renforcer l’écosystème culturel local grâce à :

Culture : consolidation de la scène photographique nationale

Éducation : sensibilisation de milliers de jeunes

Économie : retombées significatives pour le tourisme local

La photographie contemporaine sera ainsi utilisée comme outil de commémoration et de transmission, touchant les jeunes générations et offrant une vitrine internationale aux artistes et à la ville de Dakhla.

Abdellah Oustad : un visionnaire culturel

Figure majeure de la scène franco-marocaine, Abdellah Oustad est le fondateur et directeur des Rencontres de la Photographie de Marrakech depuis 2016. Il a transformé ce projet en rendez-vous artistique incontournable, attirant plus de 8 000 visiteurs en 2024.

Diplômé en gestion de projets culturels, il perçoit l’art comme un levier de développement et de cohésion sociale, et privilégie la singularité artistique dans ses sélections. Selon lui, un festival réussi est avant tout une expérience humaine et sociale, où la création artistique sert de pont entre les générations et les territoires.

« Il ne s’agit pas seulement d’un festival, mais d’un acte de transmission et de développement. Nous voulons utiliser la force de l’image pour raconter notre histoire, former ceux qui la raconteront demain et inscrire Dakhla sur la carte mondiale de la création contemporaine », déclare Abdellah Oustad.

Les projections et artistes programmés

Vendredi 7 novembre 2025 – Palais des Congrès, 20h-21h :

Crossings : une exploration des frontières visibles et invisibles qui traversent nos territoires, identités et temporalités. Inspiré par la Marche Verte de 1975, ce thème invite à réfléchir sur le déplacement, l’appartenance et la transformation, à travers des approches documentaires, narratives, expérimentales ou archivistiques.

Artistes participants :

Massimiliano Gatti (Italie), Marijn Fidder (Pays-Bas), Thibault Gerbaldi (USA), Nanda Hagenaars (Pays-Bas), Jacob Maentz (USA), Sabina Diethelm (Suisse), Ci Demi (Turquie), Shunta Kimura (Japon), Louisa Ben (France/Maroc), Wouter le Duc (Pays-Bas), Mischa Lluch, Marie Le Gall, Seunggu Kim, Dimitri Stefanov, Nick St. Oegger, Thomas Machowicz, Nadia Shira Cohen, Luma Koklova, Vicky Martin, Azulay Marcos, Nicholas Bosoni, Florence Goupil, David Těšínský, Mayya Kelova, Jonathan Bertin, Lien Botha, Claudia Revidat, Diana Cheren Nygren, Sergey Melnitchenko, Guillaume Holzer.

Samedi 8 novembre 2025 – L’essentiel invisible : Projection

Une réflexion croisée entre psychothérapie, pédagogie et photographie, en collaboration avec l’Istituto Europeo Studi. Présentation des œuvres de Louisa Ben, Bénédicte Blondeau, Pavlo Borshchenko, Sunniva Hestenes, Luma Koklova, Carolina Krieger, Marie Le Gall, Franken Manui, Eva Radünzel, Clémentine Scholz, Sonja Stich et bien d’autres.

Artistes participants :

Taha Ahmad (Inde), Raj Alaya (France/Maroc), Camila Almeida (Brésil), Ahmed Amine (Maroc), Julia Andrzejczuk (Pologne), Polyvios Anemoyannis (Grèce), Semmada Arrais (Maroc), Christel Arras (France), Alvin Belrain (Guadeloupe), Louisa Ben (France/Maroc), Najwa Benchebab (France/Maroc), Carla Bernhardt (France), Azadeh Besharati (Iran), Saïd Ouled El Bey (Belgique), Avismita Bhattacharyya (Inde), Alma Bibolotti (Italie), Bénédicte Blondeau (Belgique), Pavlo Borshchenko (Ukraine), et de nombreux autres artistes internationaux.