Anniversaire de la Marche Verte: Dakhla accueille la 5e édition des Rencontres de la Photographie de Marrakech

Pour la première fois, les Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM), organisées par l’Association Voix Plurielles, délocalisent leur événement.

La 5e édition du festival international de photographie se tiendra du 6 au 9 novembre 2025 à Dakhla pour célébrer le cinquantième anniversaire de la Marche Verte. Ce choix symbolique marque une volonté de lier création contemporaine, commémoration historique et développement territorial dans les provinces du Sud.

Un ancrage territorial fort pour une commémoration ambitieuse

Cette délocalisation représente un acte fondateur visant à désenclaver la culture et à rééquilibrer l’offre artistique nationale, traditionnellement concentrée dans le Nord du pays. « Dakhla n’est pas seulement un cadre sublime ; c’est un symbole fort, le cœur battant des provinces du Sud et le témoin vivant de notre histoire récente. Y organiser cet événement, c’est ancrer la commémoration de la Marche Verte dans le territoire même qu’elle a libéré », souligne Abdellah Oustad, directeur des Rencontres.

L’événement, qui s’étendra sur un mois avec une phase de production et d’évaluation, ambitionne de positionner Dakhla comme une destination culturelle internationale de premier plan.

Une programmation axée sur la mémoire et la jeune création

Le festival proposera un parcours d’expositions structuré autour de quatre thèmes : « Mémoires de la Marche Verte », « Territoires et identités »,

Au-delà des expositions, l’édition 2025 se veut un catalyseur pour la jeune création marocaine. Un programme de formation d’exception est prévu pour 30 photographes émergents, sélectionnés sur dossier et avec une attention particulière pour la parité et la représentation des provinces du Sud. Ces talents bénéficieront de masterclasses et d’ateliers de professionnalisation animés par des experts internationaux.

Le volet professionnel comprendra des lectures de portfolios, permettant à 50 talents de présenter leur travail à dix experts renommés. De plus, une résidence artistique accueillera des photographes internationaux, qui créeront des œuvres inédites inspirées par l’histoire et le territoire de Dakhla. Des conférences, tables rondes et un programme de médiation culturelle, notamment à destination des scolaires, compléteront l’offre.

Un impact durable pour l’écosystème culturel local

L’organisation met l’accent sur la durabilité. L’objectif est de renforcer durablement l’écosystème culturel local par le transfert de compétences, la formation de médiateurs et la création d’un fonds photographique documentant le patrimoine de Dakhla. L’impact attendu est multiple :

• Culturel : Renforcement de la scène photographique nationale.

• Éducatif : Sensibilisation de milliers de jeunes.

• Économique : Retombées significatives pour le tourisme local.

En choisissant la photographie contemporaine comme mode de commémoration, l’événement vise à toucher les jeunes générations et à offrir une vitrine internationale aux artistes marocains et à la ville de Dakhla, créant ainsi un pont entre le passé et l’avenir des provinces du Sud.

ENCADRÉ : Abdellah Oustad, un visionnaire au service des ponts culturels

Figure de la scène culturelle franco-marocaine, Abdellah Oustad est un acteur majeur dans la valorisation de la photographie contemporaine au Maroc. Directeur et fondateur des Rencontres de la Photographie de Marrakech (RPM) depuis 2016, il a transformé un projet naissant en un rendez-vous artistique majeur, attirant plus de 8 000 visiteurs en 2024.

Diplômé en gestion de projets culturels, Abdellah Oustad perçoit l’art non comme une fin en soi, mais comme un levier de développement, de cohésion sociale et de rayonnement international. Il a initié plusieurs projets, dont le programme « Émergences photographiques », des initiatives d’éducation à l’image, toutes témoignant de sa vision.

Pour lui, un événement culturel réussi est une expérience humaine et sociale. Sa ligne de sélection privilégie la singularité artistique. Il encourage les jeunes artistes marocains à être proactifs, à collaborer et à développer un discours construit autour de leurs œuvres.

La 5e édition des Rencontres de la Photographie à Dakhla illustre parfaitement sa vision : « Il ne s’agit pas seulement d’un festival, mais d’un acte de transmission et de développement. Nous voulons utiliser la force de l’image pour raconter notre histoire, former ceux qui la raconteront demain et inscrire Dakhla sur la carte mondiale de la création contemporaine ».

À travers son parcours, Abdellah Oustad incarne une nouvelle génération de leaders culturels marocains, prouvant que l’art est autant une question de créativité que de stratégie, et qu’il peut rapprocher les sociétés.

les Artistes Programmés :

LE 07, ET LE 08 NOVEMBRE 2024 AU PALAIS DES CONGRES

LES SOIREES DE PROJECTION

DE 20H00 A 21H00

Le vendredi 07/11/25

Dans un monde façonné par les chemins empruntés et les frontières réinventées, Crossings invite artistes et photographes à explorer les lignes visibles et invisibles que nous traversons – à travers le territoire, l’identité et le temps. Des voyages personnels aux souvenirs collectifs, des paysages physiques aux géographies émotionnelles, ce thème embrasse la transformation, la migration, la transmission et la présence. Inspiré par l’esprit symbolique de la Marche Verte, mais ouvert à toutes les interprétations, Crossings est un espace de réflexion sur ce que signifie bouger, revendiquer, appartenir – ou chercher.

Une exploration des frontières visibles et invisibles qui traversent nos territoires, nos identités et nos temporalités, à travers le regard d’artistes et de photographes internationaux. Inspirée par la Marche Verte de 1975, « Crossings » invite à une réflexion sur le déplacement, la transmission, l’appartenance et la transformation, à travers des approches documentaires, narratives, expérimentales ou archivistiques.

Nous vous invitons chaleureusement à découvrir « Crossings », une projection qui promet d’être un voyage captivant au cœur des multiples dimensions de l’expérience humaine.

Artistes participants en exposition /Projection :

Massimiliano Gatti (Italie)

Marijn Fidder (Netherlands)

thibault gerbaldi(USA)

Nanda Hagenaars (Netherlands

Jacob Maentz(USA)

Sabina Diethelm(Suisse)

Ci Demi (Turquie)

Shunta Kimura (Japon)

Louisa Ben (France/Maroc)

Wouter le Duc (Netherlands

Mischa Lluch (

Marie Le Gall

Seunggu Kim

Dimitri Stefanov

Nick St. Oegger

Thomas Machowicz

Nadia Shira Cohen

luma koklova

Vicky Martin

azulaymarcos

Nicholas Bosoni

Florence Goupil

David Těšínský

Mayya Kelova

Jonathan Bertin

Lien Botha

Claudia Revidat

Diana Cheren Nygren

Sergey Melnitchenko

Guillaume Holzer

Le samedi 08/11/25

L’essentiel invisible : Projection

Les Rencontres de Marrakech en collaboration avec l’Istituto Europeo Studi présente L’essentiel invisible : une réflexion croisée entre psychothérapie, pédagogie et photographie, avec les interventions de Massimo Pili et Monica Mandis (Istituto Europeo Studi), et la présentation des œuvres photographiques de Louisa Ben, Bénédicte Blondeau, Pavlo Borshchenko, Sunniva Hestenes, Luma Koklova, Carolina Krieger, Marie Le Gall, Franken Manui, Eva Radünzel, Clementine Scholz et Sonja Stich.

Artistes participants en projection :

Taha Ahmad (Inde)

Raj Alaya (France/Maroc)

Camila Almeida (Brésil)

Ahmed Amine (Maroc)

Julia Andrzejczuk (Pologne)

Polyvios Anemoyannis (Grèce)

Semmada Arrais (Maroc)

Christel Arras (France)

Alvin Belrain (Guadeloupe)

Louisa Ben (France/Maroc)

Najwa Benchebab (France/Maroc)

Carla Bernhardt (France)

Azadeh Besharati (Iran)

Saïd Ouled El Bey (Belgique)

Avismita Bhattacharyya (Inde)

Alma Bibolotti (Italie)

Bénédicte Blondeau (Belgique)

Pavlo Borshchenko (Ukraine)

Noureddin Id Ben Bouih (France/Maroc)

Hanane Boukili (Maroc)

Olivia Bruynoghe (Belgique)

Taras Bychko (Ukraine)

Sarah Carrier (Canada)

Robin Cerutti (France)

Mustapha Chekaf (Maroc)

Kang-Chun Cheng (Taiwane)

Victoria Ciolkosz (Afrique du Sud)

Tom Claisse (France)

Maria Denise Dessimoz (Grèce)

Aude Delannoy Dib (France)

Sabina Diethelm (Swisse)

Fatima Essabar (Maroc)

Chiara Felmini (Italie)

Jacopo La Forgia (Italie)

Manui Franken (France)

Kirstine Fryd (Danimark)

Marie Le Gall (France)

Oussama Gaulbert (France)

Antonella Giunta (Italie)

Eugène Golovesov (Russie)

Mouhssine Hajji (Maroc)

Reuven Halevi (Norvège)

Shamsa bint Hamad Al-Harthi (Omane)

Sunniva Hestenes (Norvège)

Francesca Hummler ( Allemagne)

Federico Iannaccone (Italie)

Romane Iskaria (Belgique)

Ismail Jaddi (Maroc)

Temiloluwa Johnson (Niger)

Nora Kabli (France / Maroc)

Ke Ke (Burkina Faso)

Luma Koklova (France)

Jesse Ilan Kornbluth (USA)

Maryna Kostiukevych (Ukraine)

Iraklis Kougemitros (Grèce)

Caroline Krieger (Brésil)

Parvathi Kumar (Canada)

Emma de Lafforest (France)

Paola Lai (Italie)

Paola Lambertin (Mexique)

Shindy Lestari (Indonesie)

Mingzu Liu (Chine)

Matteo Losurdo (Italie)

Fanny Deniau-El Maïmouni (France / Maroc)

Anna Molnár (Hongrie)

Salah Eddine Mouslim (Maroc)

Zakaria Mtilk (Maroc)

Ruben Mália (Portugal)

Youssef Nakkach (Maroc)

Caroline Navas (Colombie)

Simona Nobili (Italie)

Vincenzo Noletto (Italie)

Benjamin Nordberg (Finland)

Marina Nota (Grèce)

Anass Ouaziz (Maroc)

Edda Pagani (Italie)

Ana Paganini (Portugal)

Tatiana Philiptchenko (Canada)

Sébastien Piatek (Pologne)

Rita Piludu (Italie)

Małgorzata Szura Piwnik (Pologne)

Marika Poquet (France)

Eva Raduenzel (Allemagne)

Amina Ben Hassen (Tunisie)

Michael Rhebergen (Allemagne)

MD Tanveer Rohan (Bangladesh)

Marion Romagnan (France)

Azim Khan Ronnie (Bangladesh)

Ana Paula Pereira Rosas (Uruguay)

Clémentine Scholz (France)

Younès Sefyaoui (Maroc)

Paolo Serrau (Italie)

Mohamed Soukri (France)

Sonja Stich (Espagne)

Aurélie Tiffy (Côte d’Ivoire)

Andrea Torrei (Italie)

Massimo Valentini (Italie)

Stefanie Waiblinger (Allemagne)

Dmitri Yurchenko (Estonie)

Iman Zaoin (Italie / Maroc)