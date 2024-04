Nouveau Kia Sorento : conduite sereine et confort optimal pour tous (VIDEO)

À une époque où la sécurité, la fiabilité et le confort constituent des priorités absolues pour les clients, le nouveau Kia Sorento restylé leur offre des technologies assurant une totale tranquillité d’esprit, une conduite responsable et une grande sérénité sur la route.

Le nouveau Kia Sorento est disponible en deux motorisations et permet des usages adaptés à tous les styles de vie, avec au choix une motorisation Diesel 2.2L 202ch DCT8 4×2 ou 4×4 et une motorisation Hybride 1.6L 230ch BVA6 qui seront disponible ultérieurement en 2024.

Une allure imposante sur route et en tout-terrain

Le nouveau Kia Sorento s’offre un important restylage extérieur qui confère à ce nouvel opus une allure imposante tant sur route, qu’en tout-terrain. Ce SUV du segment D, tout dernier modèle de la marque à adopter la philosophie de design ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires), incarne le pilier ‘Bold for Nature’ / (L’audace par nature), qui démontre la capacité à faire coexister nature et modernité.





Son design extérieur incarne l’alliance parfaite entre élégance et fonctionnalité. Avec des dimensions impressionnantes, notamment une longueur de 4815 mm, une largeur de 1900 mm, une hauteur de 1695 mm et un empattement de 2815 mm, le nouveau Kia Sorento affiche une présence imposante sur la route, tout en offrant un espace intérieur généreux pour les passagers et les bagages grâce à ses vraies 7 places de série.

À l’avant, le nouveau profil du capot moteur révèle un design de SUV plus statutaire caractérisé par des formes plus généreuses et une silhouette mieux définie. En outre, le logo Kia a été déplacé au sommet du capot. La forme exclusive des projecteurs verticaux et le motif en constellation d’étoiles des feux de jour soulignent le caractère avant-gardiste et high-tech du véhicule, au même titre que la nouvelle calandre au maillage 3D.

L’implantation verticale des projecteurs se conjugue au graphisme des feux arrière, pour créer une parfaite harmonie sur le plan visuel, tout en soulignant le look robuste et puissant de ce SUV. Les clignotants avant séquentiels viennent rehausser encore la dimension high-tech du véhicule.

Entièrement remodelé, le bouclier avant descend désormais plus bas pour procurer une sensation de robustesse et de fiabilité. Il est associé à un sabot de protection élargi, à des feux de brouillard redessinés et à une moulure de prise d’air verticale afin de relayer une image de puissance et de sophistication.

Au niveau des flancs, l’insert décoratif latéral adopte un nouveau design plus en relief. En outre, le nouveau Kia Sorento propose un nouveau modèle de jante en alliage de 18 ou 20 pouces selon la finition.

La face arrière reçoit de nouveaux blocs optiques intégrant des LED en diagonale. Le motif en forme de constellation d’étoiles des blocs feux verticaux, créé par la connexion des deux feux arrière indépendants, met en avant le look connecté du nouveau Kia Sorento. Avec son profil effilé, le troisième feu stop à LED relaie une image high-tech et haut de gamme, tandis que le nouveau bouclier arrière et l’insert de diffuseur arrière procurent une réelle impression de robustesse. Par ailleurs, le large et imposant sabot de protection arrière, associé aux éléments graphiques de la moulure de couleur noire, confère à ce SUV un look puissant et affirmé.

Un intérieur restylé pour un confort à bord optimal

À l’intérieur, le nouveau Kia Sorento offre des dimensions généreuses qui procurent une incroyable impression de largeur. Cette sensation de largeur et d’horizontalité est encore accentuée par le bandeau d’éclairage d’ambiance minimaliste qui s’étire sur toute la largeur de l’habitacle en dessous des inserts d’ouïe de ventilation. Disponible en 64 couleurs, cet éclairage ambiant est présent le long de la planche de bord, sur le pommeau de levier de vitesse et sur les moulures de porte avant.

La dalle d’affichage incurvée et l’écran tactile multifonction soulignent le caractère résolument moderne et high-tech de l’habitacle. Outre le nouveau design du pommeau de levier de vitesse, le ciel de pavillon noir, les couvre-pédales métallisés et le toit panoramique confèrent au Kia Sorento une dimension à la fois moderne, originale et technologique.

Le nouveau Kia Sorento bénéficie également des équipements de confort et d’agrément les plus évolués, parmi lesquels un siège conducteur ergonomique à réglages lombaires électriques, ainsi que des sièges à fonction de mémoire et relaxation.

Le volant gainé de matière synthétique de haute qualité peut être chauffé, et se dote d’une fonction de réglage électrique en hauteur et en profondeur. Les sièges avant et arrière chauffants, ventilés et réglables électriquement, ainsi que les sièges chauffants de la deuxième rangée garantissent un maximum de confort à tous les occupants du véhicule.

Une technologie optimisée garantie d’une expérience client parfaitement fluide

Le nouveau Kia Sorento est équipé des toutes dernières technologies pour garantir un maximum de sécurité, de fiabilité et de confort. L’intérieur bénéficie de deux écrans panoramiques intégrés : un écran d’infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec système de navigation et un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces. Le rétroviseur intérieur digital peut, quant à lui, être utilisé comme un simple rétroviseur électrochromatique ou comme un écran pour afficher l’image d’une caméra. Ainsi, le conducteur peut distinguer parfaitement l’arrière du véhicule lorsque la visibilité est obstruée.

Le nouveau véhicule est également disponible avec la reconnaissance biométrique par empreinte digitale. Cette fonction permet au conducteur de lier son profil utilisateur au véhicule et de démarrer le moteur. Elle peut également être utilisée pour activer le mode voiturier, évitant ainsi au conducteur d’avoir à entrer son code PIN. En outre, un chargeur de téléphone par induction est intégré avec six ports de charge USB-C (deux par rangée) et un système audio premium BOSE®.

Des équipements d’aide à la conduite (ADAS) et de sécurité optimisée pour une totale tranquillité d’esprit

Le nouveau Kia Sorento bénéficie de plusieurs nouveautés parmi lesquelles l’assistance active à la conduite sur autoroute (LFA) avec aide au changement de voie et le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM) avec fonction d’affichage en 3D. Le système de freinage d’urgence autonome a également été amélioré pour intégrer les fonctions intersection et croisement, l’aide à l’évitement d’obstacles, l’aide au dépassement et l’aide au changement de voie (FCA 1.5).

En outre, le nouveau véhicule conserve de son prédécesseur le régulateur de vitesse adaptatif (SCC), le moniteur d’affichage des angles morts (BVM), le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA), l’alerte d’attention du conducteur (DAW), et le système de gestion intelligente des feux de route (HBA).

La nouvelle fonction de fermeture du hayon à distance offre aux clients une plus grande commodité en fermant le coffre automatiquement une fois que le conducteur a quitté la zone de détection située à l’arrière du véhicule. Il intègre également jusqu’à huit airbags : frontaux, latéraux, rideaux et central.

Gamme Maroc très riche en équipements

Le nouveau Kia Sorento est disponible en 2 niveaux de finition: Active+ 2.2L 4X2 CRDI et Exécutive+ 2.2L 4X4 CRDI. La finition Active+ offre une dotation d’équipements très satisfaisante: 6 airbags, un régulateur et limiteur de vitesse, une ouverture, fermeture et démarrage à distance du moteur et de la climatisation, une climatisation automatique tactile, des vitres électriques, un double écran panoramique 100 % digital, une palette de vitesse au volant, une sellerie en cuir, des sièges réglables électriquement avec réglage lombaire côté conducteur, des accoudoirs centraux AV/AR avec porte-gobelets, un réglage des modes de conduite (smart, éco, normal, sport), un frein électrique avec fonction Auto Hold, des radars de recul AR/AV et caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques, un chargeur de téléphone sans fil 15W, une calandre AV finition piano black, des jantes aluminium 18’’, des feux de jour, AV et AR LED « Heartbeat » avec signalisation à défilement, des rétroviseurs réglables et rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotants, des vitres AR et lunette surteintées avec stores portes.

La finition Exécutive+ réhausse davantage le niveau d’équipement en proposant tout un pack sécurité (8 airbags, SCC, LKA, LFA, FCA-1.5, BVM, DAW, HBA, PCA), une authentification par empreinte digitale, un coffre électrique, un volant chauffant, une sellerie en cuir NAPPA, une mémoire de position pour le siège conducteur et lombaire du siège passager, des sièges AV/AR chauffants, des sièges AV ventilés, des reposes pieds AV à réglages électriques, une caméra panoramique 360° avec réalité augmentée, un ciel de pavillon en suédine, un toit panoramique ouvrant avec rideau pare-soleil électrique, un système audio premium BOSE®, des jantes en aluminium 20’’.

La nouveau Kia Sorento est disponible à partir de 459.900 DH en finition Active+ 4X2 (prix de lancement).