Bamotors livre une flotte de Kia hybrides à Arval BNP Paribas Maroc

Bamotors Maroc, distibuteur de la marque Kia au Maroc, vient de procéder à la livraison d’une flotte de voitures hybrides au groupe Arval BNP Paribas, précurseur de la location longue et moyenne durée de véhicules hybrides et électriques.

Arval a choisi Kia Maroc pour équiper ses collaborateurs, soulignant ainsi son engagement à réduire les émissions de CO2 grâce à un parc de véhicules hybrides et à faibles émissions, comprenant le Kia Sportage GT-Line+ HEV et la Kia K5 Exécutive+ HEV.

Cette collaboration témoigne de la vision commune entre Bamotors Maroc et le groupe Arval BNP Paribas autour des sujets de l’écologie et de la mobilité durable. En choisissant la marque Kia pour la transition énergétique de sa flotte interne, Arval investit dans l’innovation technologique et la durabilité, offrant à ses collaborateurs des véhicules respectueux de l’environnement et à la pointe de la technologie.