Bamotors Maroc et SOS Villages d’Enfants : un partenariat engagé

Bamotors Maroc, filiale du groupe GBH et distributeur officiel des marques Kia et Geely au Maroc, a récemment signé une convention de partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc, confirmant son engagement en termes de responsabilité sociale et son souhait de contribuer au développement de son environnement au-delà de ses activités traditionnelles. La signature de la convention a eu lieu le 27 novembre 2023, marquant ainsi le début d’une collaboration fructueuse entre Kia Maroc et SOS Villages d’Enfants Maroc.

Le partenariat comprend trois volets dont le premier prévoit une aide logistique à l’association qui s‘est déjà traduite par le don d’un véhicule utilitaire Kia K2500 facilitant ainsi les opérations de transport de SOS Villages d’Enfants Maroc. Le second prévoit une contribution active à la sécurité et au bien-être des enfants sans soutien parental avec le parrainage de deux maisons familiales. Bamotors Maroc s’engage à en couvrir les frais de fonctionnement, garantissant ainsi un environnement propice à l‘épanouissement de 16 enfants. Un don a été versé pour répondre à l’ensemble des besoins de chaque famille, démontrant ainsi l’implication durable de Bamotors Maroc dans le soutien aux communautés locales.

Enfin le troisième volet concerne l‘insertion professionnelle des jeunes. Des propositions de stages, de visites d’entreprise, dapprentissage et de formation seront proposés et même des opportunités d’emploi au sein de Bamotors Maroc. Eentreprise souhaite ouvrir ses portes aux jeunes, favorisant ainsi Ieur développement personnel et Ieur avenir professionnel.

Ce partenariat reflète la vision de Bamotors Maroc en tant qu‘entreprise socialement responsable, mettant en avant ses valeurs fondamentales d’intégrité, de proximité et d’engagement positif envers la société.