Devises vs Dirham : les cours du mardi 21 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 21 octobre 2025.
1 EURO 10,2307 – 11,8897
1 DOLLAR U.S.A. 8,7961 – 10,2225
1 DOLLAR CANADIEN 6,2574 – 7,2722
1 LIVRE STERLING 11,778 – 13,688
1 LIVRE GIBRALTAR 11,778 – 13,688
1 FRANC SUISSE 11,099 – 12,899
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3453 – 2,7257
1 DINAR KOWEITIEN 28,736 – 33,396
1 DIRHAM E.A.U. 2,3948 – 2,7832
1 RIYAL QATARI 2,4125 – 2,8037
1 DINAR BAHREINI 23,332 – 27,116
100 YENS JAPONAIS 5,8206 – 6,7644
1 RIYAL OMANI 22,847 – 26,551