Devises vs Dirham : les cours du mardi 21 octobre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 21 octobre 2025.

1 EURO 10,2307 – 11,8897

1 DOLLAR U.S.A. 8,7961 – 10,2225

1 DOLLAR CANADIEN 6,2574 – 7,2722

1 LIVRE STERLING 11,778 – 13,688

1 LIVRE GIBRALTAR 11,778 – 13,688

1 FRANC SUISSE 11,099 – 12,899

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3453 – 2,7257

1 DINAR KOWEITIEN 28,736 – 33,396

1 DIRHAM E.A.U. 2,3948 – 2,7832

1 RIYAL QATARI 2,4125 – 2,8037

1 DINAR BAHREINI 23,332 – 27,116

100 YENS JAPONAIS 5,8206 – 6,7644

1 RIYAL OMANI 22,847 – 26,551