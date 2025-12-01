Maroc
Devises vs Dirham : les cours de ce 1er décembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 1er décembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2228 – 11,8806
1 DOLLAR U.S.A. 8,8066 – 10,2348
1 DOLLAR CANADIEN 6,3008 – 7,3226
1 LIVRE STERLING 11,646 – 13,534
1 LIVRE GIBRALTAR 11,646 – 13,534
1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,734
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3475 – 2,7281
1 DINAR KOWEITIEN 28,681 – 33,333
1 DIRHAM E.A.U. 2,3978 – 2,7866
1 RIYAL QATARI 2,4162 – 2,808
1 DINAR BAHREINI 23,36 – 27,148
100 YENS JAPONAIS 5,6667 – 6,5857
1 RIYAL OMANI 22,874 – 26,584.