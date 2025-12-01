Maroc

Devises vs Dirham : les cours de ce 1er décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 décembre 2025 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 1er décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2228 – 11,8806

1 DOLLAR U.S.A. 8,8066 – 10,2348

1 DOLLAR CANADIEN 6,3008 – 7,3226

1 LIVRE STERLING 11,646 – 13,534

1 LIVRE GIBRALTAR 11,646 – 13,534

1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,734

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3475 – 2,7281

1 DINAR KOWEITIEN 28,681 – 33,333

1 DIRHAM E.A.U. 2,3978 – 2,7866

1 RIYAL QATARI 2,4162 – 2,808

1 DINAR BAHREINI 23,36 – 27,148

100 YENS JAPONAIS 5,6667 – 6,5857

1 RIYAL OMANI 22,874 – 26,584.



nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article








Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)1 décembre 2025 - 09:30



Bouton retour en haut de la page