Mustapha Badr-Ezzaman : “Nous refusons la guerre des prix, car elle détruirait la valeur du secteur et freinerait son développement”

Mustapha Badr-Ezzaman

Directeur général de Vantage Payment Systems (VPS)

L’ouverture du marché de l’acquisition redessine les équilibres du paiement électronique. Vantage Payment Systems revendique un positionnement fondé sur l’innovation, la sécurité et l’inclusion financière. Son directeur général, Mustapha Badr-Ezzaman, détaille la vision d’un acteur marocain qui refuse la guerre des prix, mise sur la performance technologique, et entend jouer un rôle moteur dans la construction du nouvel écosystème monétique.

Avec l’ouverture du marché de l’acquiring, comment VPS compte-t-elle se positionner face à la nouvelle concurrence, tout en consolidant son rôle d’acteur marocain de référence dans les paiements électroniques ?

Vantage Payment Systems (VPS) est un établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib. Reconnu comme l’acquéreur indépendant leader en e-commerce au Maroc, il propose une large gamme de POS. L’ouverture du marché, suite à la décision du Conseil de la concurrence, n’est pas problématique en elle-même. Au contraire, à mon sens, elle permettra au marché de se développer rapidement, de se concentrer sur l’innovation et la performance technologique, et d’entraîner une baisse des prix pour les commerçants.

Cependant, ce dernier point peut poser un réel problème si les acteurs entrent dans une guerre des prix. Cela tirera inévitablement le marché vers le bas, détruira la valeur ajoutée et plongera le secteur dans un modèle économique non rentable et peu attractif.

Pour VPS, nous n’avons jamais, au cours de notre historique, engagé une bataille de prix et nous ne le ferons jamais. Notre positionnement est d’être l’acteur de paiement de premier rang grâce à une technologie performante et sécurisée, un support client à l’écoute des commerçants et très réactif, ainsi qu’une adaptation et une agilité permettant d’offrir aux commerçants une expérience client optimale.

Comment VPS anticipe-t-elle l’évolution des usages, notamment autour du QR code, des wallets et de l’interopérabilité, et quelles innovations préparez-vous pour accompagner cette mutation ?

Je précise que le QR code, les wallets et l’interopérabilité ne sont pas une tendance future, mais une réalité présente. Chez VPS, nous anticipons cette évolution en continu. Nos solutions, qu’il s’agisse de nos plateformes e-commerce ou de nos terminaux de paiement, sont déjà conçues pour accepter nativement ces moyens de paiement. Cependant, l’acceptation de ces technologies ne constitue qu’un premier pas.

Le défi majeur réside dans leur adoption réelle par les utilisateurs. C’est là que se concentre notre action. Nous collaborons étroitement avec l’ensemble de l’écosystème — Bank Al-Maghrib et les autres acteurs du marché — afin de promouvoir l’inclusion financière et d’accélérer l’adoption des nouveaux moyens de paiement. Sur le plan des innovations, nous préparons le lancement de solutions comme le SoftPOS et le mPOS, qui transformeront n’importe quel smartphone en terminal de paiement sécurisé.

Cela va démocratiser l’acceptation du paiement digital, notamment pour les petits commerçants et les zones moins denses. Nous explorons également des partenariats avec les fournisseurs de wallets afin d’offrir une expérience de paiement intégrée et transparente à nos commerçants. Notre positionnement est sans ambiguïté : nous ne nous contentons pas de suivre les tendances, nous les anticipons et nous nous y préparons de manière proactive afin que nos commerçants restent toujours en avance sur l’évolution du marché.

L’inclusion financière est un axe clé de cette nouvelle phase. Quelles solutions VPS développe-t-elle pour toucher les marchands non bancarisés, les petits commerçants et les zones à faible infrastructure digitale, afin de réduire la dépendance au cash ?

La stratégie nationale de l’inclusion financière lancée par Bank Al-Maghrib est notre fil conducteur. Nous sommes pleinement alignés avec cette vision. VPS propose une série de produits qui servent de catalyseur à l’inclusion financière. Nous avons permis à plusieurs PME de disposer d’un canal e-commerce sans avoir de site ou de solution e-commerce, grâce à notre solution de paiement par email.

Payzone a été le premier acteur à proposer cette solution au Maroc. Il ne s’agit que d’un exemple parmi d’autres, et plusieurs solutions vont dans ce sens. De nouvelles solutions, telles que le mPOS et le SoftPOS, sont en cours de lancement. Elles constituent des alternatives plus abordables, tout en garantissant le même niveau de sécurité et de performance que les POS (TPE) traditionnels.

Ces solutions permettront aux petits commerçants d’adopter le paiement électronique sans avoir à réaliser des investissements majeurs. Nous nouons par ailleurs des partenariats avec des syndicats, des associations et des agrégateurs de marchands présents dans des zones moins équipées technologiquement. Nos produits seront proposés à des tarifs très compétitifs pour stimuler l’adoption et l’utilisation du paiement électronique, favorisant ainsi l’inclusion financière.

Avec l’accélération de l’ouverture du marché, la confiance repose sur la sécurité et la résilience. Comment VPS renforce-t-elle ses infrastructures, sa cybersécurité et sa gestion du risque pour supporter une croissance accrue des volumes et garantir la stabilité des transactions ?

Dans ce domaine, nous sommes déjà soumis à des exigences strictes établies par le régulateur ainsi que par nos partenaires internationaux, Visa et MasterCard. Le mix de conformité réglementaire, technique et technologique assure un certain niveau de sécurité pour les acteurs. Cela dit, une bonne résilience ne se limite pas à réussir un audit annuel PCI DSS ou de conformité réglementaire.

Il s’agit d’une culture d’entreprise appliquée au quotidien, de procédures agiles capables de s’adapter aux situations de crise, et d’une équipe bien formée et sensibilisée. Ce processus doit progresser parallèlement à un travail de sensibilisation des utilisateurs, qu’il s’agisse de commerçants ou de particuliers.

En matière d’infrastructure et de cybersécurité, VPS s’appuie sur des sociétés spécialisées, des consultants expérimentés et une équipe interne hautement formée et engagée. Nous disposons d’une architecture en mode actif‑actif, rare au Maroc, avec deux datacenters en production et un basculement automatique en cas de besoin. Fonctionnant actuellement à moins d’un quart de sa capacité, cette infrastructure offre une marge de croissance importante. Elle permet à VPS de garantir une haute disponibilité et de respecter pleinement les exigences de nos commerçants et grands comptes en termes de SLA.

En plus de cette infrastructure extensible en cas de besoin, nous sommes en train d’ajouter un troisième datacenter afin de renforcer notre résilience et de supporter des flux encore plus importants dans des conditions optimales.

La fin du monopole ouvre un espace nouveau de co-construction entre banques, fintechs et régulateur. Quel rôle VPS souhaite-t-elle jouer dans ce nouvel écosystème, et comment voyez-vous l’évolution de la collaboration avec Bank Al-Maghrib et les autres acteurs pour bâtir un cadre plus compétitif et innovant ?

Cette ouverture en est encore à ses débuts, et chaque acteur cherche à se positionner de la meilleure façon possible. Le monde du paiement électronique est un univers où la co-construction est un prérequis fondamental. Cela se manifeste par l’interopérabilité entre les acteurs et les moyens de paiement, par la gestion des frais d’interchange, des chargebacks, des litiges…, où les acteurs doivent collaborer et co-construire pour avancer ensemble.

Une banque ou une fintech seule ne peut générer une valeur ajoutée significative et risque de stagner. À mon sens, la collaboration entre banques et fintechs est la clé pour élargir le marché : la banque touche une certaine clientèle, tandis que la fintech, grâce à son agilité, en atteint une autre. Il s’agit d’une relation complémentaire bénéfique pour les deux parties.

Dans cet écosystème, VPS se positionne comme un acteur innovant, agile et pleinement engagé dans l’inclusion financière. Nos solutions s’adressent à tous les types de marchands, du petit commerçant ou auto-entrepreneur aux grands comptes et multinationales. Nous restons attentifs à leurs besoins, en adaptant nos produits ou en procédant à des développements spécifiques pour répondre à leurs exigences.

Parallèlement, nous travaillons étroitement avec Bank Al-Maghrib et les autres acteurs au sein de l’Association professionnelle des établissements de paiement (APEP), afin de discuter et construire un cadre équitable pour l’ensemble du marché tout en stimulant l’innovation, véritable moteur du développement de ce secteur.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO