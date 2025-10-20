La Bourse de Casablanca clôture en nette hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en nette hausse lundi, son indice principal, le MASI, augmentant de 2,55% à 18.927,90 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 2,73% à 1.535,21 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 2,79% à 1.289,84 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a gagné 2,04% à 1.874,56 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé la séance sur des gains respectifs de 2,64% à 17.936,77 pts et de 2,50% à 16.363,94 pts.