Bourse de Casablanca: vers un Maroc Télécom bis ? (VIDEO)

La dynamique du marché est au cœur de l’action de la Bourse des valeurs de Casablanca. Réforme du marché, nouveaux produits financiers, introduction de papier frais… Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse, revient, dans le cadre de l’invité des ÉCO, sur les moyens à même de permettre de relancer le marché durablement.



Quel est le travail que vous accomplissez auprès des chefs d’entreprise en termes de niveaux de valorisation de leurs structures ?

Il y a deux choses. La première, c’est au niveau de l’accompagnement. Nous avons mis en place en 2016, ELITE, un programme d’accompagnement qui a été lancé par la Bourse d’Italie (membre du LSEG) où il a fait ses preuves auprès des entreprises familiales et des PME en termes de transmission. Au Maroc également, ce programme d’accompagnement a fait ses preuves. Toutes les entreprises qui en ont fait partie ont exprimé leur satisfaction à maintes reprises. Et pas que. Certaines ont annoncé leur intention de s’introduire en Bourse ou en tout cas, qu’elles étaient prêtes à franchir ce pas. Toutefois, après les premières cohortes, nous nous sommes rendus compte que nous devrions disposer d’un programme, disons plus «marocain» ! Donc petit à petit, nous avons gagné en expertise grâce à un travail au quotidien auprès des entreprises adhérentes au programme et autres cotables. Aujourd’hui, nous sommes prêts à lancer notre programme d’accompagnement.



Donc, le programme Elite est abandonné ?

Nous ne l’appellerons plus ELITE ! Nous l’avons contextualisé et «marocanisé».



Qu’est-ce qui va changer par rapport à Elite?

C’est encore tôt pour nous exprimer sur la question parce que notre réflexion est en cours sur la manière avec laquelle il épousera au mieux les besoins de l’économie nationale aujourd’hui. Donc, il ne s’agit pas uniquement de le marocaniser dans l’absolu mais aussi par rapport aux préoccupations nouvelles post-Covid et post-NMD.



Ce sera prévu à peu près pour quand ?

Dans les prochains mois, nous l’espérons.