La Bourse de Casablanca entame ses échanges dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert vendredi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 0,23% à 18.480,51 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,34% à 1.498,6 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,18% à 1.255,7 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,32% à 1.833,93 pts.

Jeudi, le MASI a clôturé sur un gain de 1,31%.

S.L.