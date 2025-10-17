Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 17 octobre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 17 octobre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,254 – 11,9168

1 DOLLAR U.S.A. 8,7626 – 10,1836

1 DOLLAR CANADIEN 6,2318 – 7,2424

1 LIVRE STERLING 11,772 – 13,68

1 LIVRE GIBRALTAR 11,772 – 13,68

1 FRANC SUISSE 11,106 – 12,906

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3365 – 2,7153

1 DINAR KOWEITIEN 28,669 – 33,317

1 DIRHAM E.A.U. 2,3857 – 2,7725

1 RIYAL QATARI 2,4033 – 2,7931

1 DINAR BAHREINI 23,242 – 27,012

100 YENS JAPONAIS 5,8562 – 6,8058

1 RIYAL OMANI 22,76 – 26,45.

