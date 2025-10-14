« Sir B3id » : la nouvelle signature de inwi au service d’un Maroc digital

Plus qu’une promesse, « Sir B3id » incarne l’ambition de l’opérateur global de faire du digital un vecteur d’épanouissement et un levier pour la croissance économique du pays, en donnant à tous les Marocains les outils pour réussir dans leurs parcours personnels et professionnels.

La nouvelle signature « Sir B3id » illustre également son engagement durable envers ses 18 millions de clients. Fort d’un vaste réseau de fibre optique et d’une couverture 4G nationale, inwi garantit une connectivité performante et inclusive. Engagé dans le Plan National du Haut et Très Haut Début, l’opérateur global a déjà connecté plus de 10 700 localités en zones rurales, rendant le digital accessible à tous.

Aussi, pour accompagner la transformation digitale des entreprises, inwi déploie une offre intégrée fondée sur une infrastructure résiliente composée de neuf data centers, deux plateformes de cloud souverain et des solutions de cybersécurité aux standards internationaux. Aujourd’hui, plus de 80 % du Top 50 des entreprises marocaines font confiance à inwi pour soutenir leur croissance et renforcer leur agilité.

Un accompagnement au service des Marocains

Aujourd’hui, la mission de inwi va bien au-delà de la connectivité. L’opérateur place le développement humain et l’innovation au cœur de ses priorités à travers des initiatives à fort impact.

A ce titre, le projet « Campus Connecté » couvre aujourd’hui 238 sites universitaires en Wifi-6 et offre à plus d’un million d’étudiants un accès fluide, et en toute mobilité, aux ressources numériques de leurs établissements.

Dans le même esprit, « Classes Connectées Dir Iddik » a permis d’équiper 110 écoles dans le monde rural, en leur offrant des équipements ainsi que des formations en Coding, Robotique et Soft Skills.

Et pour permettre à un plus grand nombre d’écoliers d’explorer les vastes possibilités du numérique, l’opérateur global organise, chaque année, le programme « inwi Challenge ». Des ateliers ludo-éducatifs, basés sur le jeu, proposant à plus de 110 000 élèves une approche novatrice de l’apprentissage.

« inwi innov » démontre aussi l’impact des initiatives sociétales de inwi. Le programme a permis de réaliser plus de 200 collaborations avec des startups marocaines, contribuant ainsi à consolider un écosystème entrepreneurial dynamique.

Une ambition partagée

Avec « Sir B3id », inwi réaffirme son ambition d’être plus qu’un opérateur télécom, un véritable partenaire de vie.

En plaçant l’accessibilité, l’inclusion et l’innovation au cœur de sa mission, l’opérateur s’engage à contribuer à un Maroc plus digital, plus compétitif et résolument tourné vers l’avenir.

Pour les particuliers, cela se traduit par des investissements constants dans des infrastructures de pointe offrant une connectivité plus rapide, plus immersive et accessible à tous.

Pour les entreprises, l’opérateur global reste un partenaire de confiance grâce à la résilience de ses infrastructures, son expertise métier et une offre complète en cloud, data management, cybersécurité et services managés, renforçant ainsi leur croissance et leur compétitivité.

En ouvrant ce nouveau chapitre, inwi confirme son rôle d’acteur majeur de l’inclusion numérique au Maroc et sa volonté d’accompagner, au quotidien, tous les Marocains dans leurs ambitions, leurs projets et leurs passions.