La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert mercredi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 0,42% à 18.374,16 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,56% à 1.483,4 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,52% à 1.250,24 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, augmentait de 0,48% à 1.850,26 pts.

Aux valeurs individuelles, Taqa Morocco (+4,3% à 2.399 DH), IB Maroc.com (+4,02% à 75 DH), Cosumar (+3,26% à 204,45 DH), Delta Holding (+2,62% à 78 DH) et Bank of Africa (+1,81% à 225 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Auto Hall (-3,16% à 92 DH), Résidences Dar Saada (-2,34% à 163 DH), CIH (-1,68% à 403,1 DH), Colorado (-1,16% à 84 DH) et CTM (-1,06% à 880,6 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un repli de 1,98%.