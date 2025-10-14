La Bourse de Casablanca creuse ses pertes à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a creusé ses pertes mardi à la clôture, son indice principal, le MASI, lâchant 1,98% à 18.296,61 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 2,41% à 1.475,12 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 1,93% à 1.243,84 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 1,47% à 1.841,47 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des replis respectifs de 2,17% à 17.258,95 pts et de 1,96% à 15.833,89 pts.