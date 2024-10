Orange Maroc et Chari.ma accélèrent la digitalisation des commerces de proximité

Orange Maroc et Chari.ma s’allient pour accélérer la transformation numérique des détaillants de proximité au Maroc, dans le cadre du Plan Numérique 2030 visant à positionner le pays comme leader numérique en Afrique. Ce partenariat stratégique met à disposition des commerçants marocains des solutions digitales personnalisées, appuyées par le réseau de distribution de Dislog, partenaire logistique exclusif de Chari.ma.

Ce partenariat vise à renforcer la compétitivité des détaillants en facilitant les paiements et en offrant de nouveaux services financiers, tout en contribuant à l’inclusion financière des commerçants et de leurs clients grâce à des solutions de paiement innovantes et sécurisées.

Selon Hendrik Kasteel, CEO d’Orange Maroc, cette collaboration témoigne de l’engagement d’Orange pour soutenir la transformation numérique au Maroc, en offrant aux détaillants de proximité des outils performants pour dynamiser l’écosystème digital national.

Ismael Belkhayat, CEO de Chari.ma, souligne que ce partenariat permettra d’intégrer les services d’Orange directement sur l’application eCommerce de Chari, contribuant ainsi à la formation des épiciers et à leur inclusion digitale. Cette alliance ambitionne de faire du Maroc un hub numérique en Afrique et de soutenir son développement durable.