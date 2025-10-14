Pour El Ahmadi, Ziyech a encore largement le niveau pour jouer aux Pays-Bas

Par LeSiteinfo avec MAP

Hakim Ziyech a encore « largement le niveau » pour évoluer dans l’élite néerlandaise, a déclaré l’ancien international marocain Karim El Ahmadi, au site néerlandais « Sportnieuws ».

« Un joueur aussi remarquable que Ziyech a toute sa place dans l’élite, surtout dans un championnat comme l’Eredivisie », a souligné El Ahmadi qui dit ne pas comprendre pourquoi un tel talent reste sans club aux Pays-Bas.

L’ancien milieu et capitaine de Feyenoord considère que Ziyech pourrait encore « être précieux dans un club du top 3 néerlandais », ajoutant avec un brin d’humour « je le vois bien faire son retour en Eredivisie. L’Ajax devrait peut-être l’appeler ».

Reconnaissant que l’ancien meneur de jeu des Lions de l’Atlas a traversé une période délicate, El Ahmadi a néanmoins salué son génie technique, notant que « s’il ne tenait qu’à lui, il serait bientôt de retour sur les terrains néerlandais ».

« Hakim est un joueur capable de marquer de loin ou de délivrer une passe décisive venue de nulle part. Il possède une technique unique, un véritable don », a-t-il enchainé.

« Même s’il n’a pas joué depuis quelques mois, il reste un artiste. Il n’a pas besoin d’être au sommet de sa forme physique pour faire la différence. Je pense qu’il serait un atout pour n’importe quel club », a insisté Al Ahmadi.

Âgé de 32 ans, Hakim Ziyech est actuellement sans club après avoir quitté Al-Duhail SC (Qatar). L’ancien joueur de l’Ajax, passé ensuite par Chelsea puis Galatasaray, semblait récemment proche d’un accord avec le club roumain du CFR Cluj, mais les négociations ont échoué pour des raisons financières, selon la presse néerlandaise.