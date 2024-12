Bank Of Africa: Chari Money désormais membre associé de VISA

Suite à l’agrément obtenu par Bank Al Maghrib et conformément aux dispositions de la loi 103-12, octroyant à Chari Money une qualité d’établissement de paiement, Bank Of Africa signe un partenariat avec Chari Money dans le but de faciliter la digitalisation des petites entreprises clientes de Chari.

En effet, ce partenariat ouvre une nouvelle étape dans le développement de Chari en digitalisant les transactions entre les épiciers et les clients. En tant que membre principal de VISA, Bank Of Africa s’engage dans une convention avec Chari Money, lui permettant d’en devenir membre associé. Ainsi, à travers ce nouveau statut, Chari pourra faire l’émission monétique et la commande de BIN pour ses différentes cartes à usage domestique.

Un tel partenariat a pour but, d’une part, de placer Bank Of Africa en tant que garant de la compensation monétique de Chari sur le plan domestique et international et d’autre part, de traiter toute la compensation nationale de Chari à travers Bank Of Africa.

Grâce à ce partenariat, Chari Money pourra émettre des cartes en faveur de ses clients lui permettant de mettre le pouvoir des services financiers entre les mains des détaillants et d’établir une communication directe avec eux, accélérant ainsi leur digitalisation et leur transition numérique.

Dans ce sillage, Ismael Belkhayat, coFounder et CEO de Chari, a déclaré : « Je suis fier de ce partenariat entre l’une des banques marocaines les plus innovantes et une fintech dynamique. Ce rapprochement illustre parfaitement l’intérêt et la complémentarité des grandes entreprises et des start-ups, qui unissent leurs forces pour promouvoir l’inclusion financière et atteindre les populations à faibles revenus, souvent exclues des services bancaires traditionnels.»

Cette nouvelle alliance entre Bank Of Africa et Chari a pour objectif principal de favoriser l’épanouissement des épiciers marocains, gardiens d’une riche tradition historique, et de les intégrer dans le monde numérique ; à l’ère du digital.

A cet effet, Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif de Bank Of Africa s’est félicité de cette union: « Nous sommes ravis de ce partenariat avec une fintech prometteuse, qui marque une avancée majeure en faveur de l’inclusion financière et contribue à densifier les points d’accès aux services financiers pour mieux répondre aux besoins de nos écosystèmes. »

En tant qu’agent principal de Chari Money, Dislog Group s’engage activement dans cette démarche. Moncef Belkhayat, Président du groupe H&S Invest Holding: « Les épiceries de proximité jouent un rôle fondamental dans la vie des quartiers. Véritables stabilisateurs sociaux, elles sont aussi des partenaires de confiance, capables de réaliser un KYC précis de leurs clients tout en offrant des services tels que le crédit. Ces commerces doivent être intégrés comme des alliés stratégiques pour promouvoir l’inclusion financière de notre pays, avec une vision claire pour 2030. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de mettre en place un plan d’incentives visant à soutenir leur croissance et à valoriser leur rôle dans l’économie locale. »

Par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, Bank Of Africa et Chari Money ont signé des conventions permettant à ce dernier de devenir participant indirect de systèmes structurants de la place financière ; tel que le Système Interbancaire Marocain de Télé-compensation –SIMT- et sousparticipant du Système des Règlements Bruts du Maroc –SRBM-, à travers Bank Of Africa, de par le statut d’établissement de paiement.

S.L.