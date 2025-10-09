L’UM6P entre dans le Top 400 des universités mondiales

L’Université Mohammed VI Polytechnique figure désormais parmi les 400 meilleures universités au monde, selon le classement Times Higher Education (THE) 2026.

Cette progression, après son intégration au Top 500 dans le classement 2025, consacre l’UM6P comme la première université au Maroc et en Afrique du Nord et la quatrième sur le continent africain, confirmant son positionnement parmi les institutions de recherche et d’innovation d’excellence à l’échelle internationale.

L’édition 2026 du classement THE a évalué plus de 2 191 universités issues de 115 pays sur la base de 18 indicateurs regroupés en cinq grandes catégories : enseignement (environnement d’apprentissage), qualité de la recherche (volume, revenus et réputation), environnement de la recherche (reputations revenus et productivité) et ouverture internationale (étudiants internationaux, staff international, collaborations) et relation avec l’industrie (revenus et brevets).

Sur cette base, l’UM6P figure dans la tranche des 351e à 400e universités mondiales. Cette reconnaissance reflète la dynamique scientifique portée par l’université ces dernières années. Entre 2020 et 2025, l’UM6P a produit plus de 6 600 publications scientifiques indexées, dont 85 % dans des revues Q1, totalisant près de 84 000 citations. Le corps professoral de l’université compte aujourd’hui plus de 379 professeurs permanents et 1 300 doctorants, illustrant la consolidation de ses capacités de recherche et de formation doctorale.

L’UM6P accueille aujourd’hui 8 756 étudiants issus de 40 nationalités, dont 55 % sont des femmes, répartis sur 45 programmes d’enseignement. Dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat, le réseau d’incubateurs et d’accélérateurs de l’Université a accompagné plus de 1 600 startups et porteurs de projets à travers le continent, avec 5 500 jeunes formés dans les programmes d’incubation et d’accélération.