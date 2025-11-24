La Bourse de Casablanca démarre la semaine dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,29% à 18.258,14 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,38% à 1.483,33 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, se bonifiait de 0,44% à 1.242,06 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, baromètre des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,87% à 1.754,15 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,51%.

S.L.