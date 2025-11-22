Programme via 2025 : célébration d’une nouvelle génération d’ambassadeurs de la sécurité routière

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation Sanady, TotalEnergies Marketing Maroc, TotalEnergies Foundation, l’AREF Casablanca- Settat et la NARSA réaffirment leur engagement en faveur de la sécurité routière des jeunes à travers le programme éducatif international VIA.

Installé parmi les rendez-vous éducatifs majeurs dans la région de Casablanca-Settat, VIA a fédéré cette année 9 collèges de la région et permis de former 180 nouveaux ambassadeurs, chargés de sensibiliser leurs camarades aux bons réflexes et aux risques liés aux trajets scolaires. VIA combine ateliers en classe, activités pratiques et concours national ouvrant sur une finale internationale.

Concours et ambition internationale

Sur les 9 collèges participants, 6 ont été sélectionnés pour la finale nationale du concours. L’enjeu était de désigner l’équipe qui représentera le Maroc lors de la phase internationale de ce concours.

Félicitations au Collège Abdelmalek Saadi de la Province d’Aïn Chock, qui a remporté la finale nationale !

Ce collège aura la fierté de porter les couleurs du Royaume à l’international, dans la continuité de l’excellence marocaine en 2024, où le collège Soualem de Berrechid avait remporté le 1er prix africain et s’était classé 2ᵉ mondial parmi 43 pays participants.

Depuis son lancement en 2022, VIA a déjà sensibilisé plus de 43 000 élèves issus de 100 écoles et contribue à développer une culture durable de sécurité routière auprès des jeunes.

Des Initiatives Locales pour un Impact Durable

VIA encourage aussi les élèves et leurs enseignants à devenir acteurs du changement en proposant des projets au niveau des écoles visant à sécuriser les abords de leur établissement.

Totalenergies Foundation et Totalenergies Marketing Maroc financent les initiatives les plus prometteuses, permettant par exemple l’installation de signalétiques, la sécurisation d’accès ou l’aménagement de zones piétonnes.

Ces actions renforcent l’impact du programme et améliorent durablement la mobilité des jeunes. Le programme VIA démontre que l’éducation à la sécurité routière est plus efficace lorsqu’elle est mise en œuvre par ceux qui en sont les bénéficiaires directs.