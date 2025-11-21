CDG Invest Growth formalise une prise de participation dans Sodalmu

CDG Invest Growth annonce la signature d’un accord en vue de l’entrée de Capmezzanine V, FPCC-RFA, le cinquième fonds sous gestion de CDG Invest Growth, au capital de Sodalmu, société marocaine spécialisée dans la production et la distribution de boissons gazeuses sous la marque ICE. Le closing de l’opération est soumis à l’autorisation du Conseil de la Concurrence.

Cette prise de participation minoritaire confirme l’ancrage marocain de la société, et de ses produits « Made in Morocco » portés par une marque locale dédiée au marché national.

Hassan Laaziri, Directeur Général de CDG Invest Growth, a déclaré : « En entrant au capital de Sodalmu, nous faisons bien plus qu’un investissement : nous choisissons de soutenir une success story marocaine, portée par des équipes engagées et une ambition qui fait écho à nos valeurs. C’est un réel plaisir de rejoindre cette aventure et d’accompagner sa croissance durable. »