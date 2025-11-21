Province de Ouarzazate: mise en service d’un projet de renforcement de l’alimentation en eau potable

Dans le cadre des efforts déployés pour l’amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau potable dans les zones touchées par le séisme d’Al Haouz du 8 septembre 2023, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé à la mise en service d’un projet structurant visant le renforcement de l’alimentation en eau potable du centre d’Aït Zineb et des douars avoisinants dans la Province de Ouarzazate, à partir de l’adduction de Taznakht raccordée à la station de traitement des eaux de surface provenant du barrage Sultan Moulay Ali Cherif.

Ce projet, d’un coût de près de 12 millions de dirhams réalisé par l’ONEE dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Islamique de Développement (IsDB), a permis l’alimentation en eau potable du centre d’Aït Zineb et de quatorze douars avoisinants, bénéficiant à une population de plus de 10 000 habitants.

Les infrastructures réalisées dans le cadre de ce projet comprennent un réservoir d’une capacité de 400 m³, deux stations de reprise d’un débit total de 1 300 m3 par jour ainsi que

11 kilomètres de conduites de diamètres variant de 100 à 160 mm.

Ainsi et à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, il a été procédé à l’inauguration de cet important projet le 18 novembre 2025, lors d’une cérémonie officielle avec la participation de Monsieur le Gouverneur de la Province de Ouarzazate, des représentants de l’ONEE, de la Banque Islamique de Développement, des autorités locales et des élus.

Ce projet important constitue une étape déterminante dans l’amélioration de l’alimentation en eau potable au profit des habitants du centre d’Aït Zineb et des douars avoisinants. Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de la Région.