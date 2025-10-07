Moncef Belkhayat dément les rumeurs sur sa candidature à la tête de la CGEM

Le site Africa Intelligence a annoncé ce mardi que Moncef Belkhayat, président de Dislog Group, s’apprêterait à prendre les rênes de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en remplacement de Chakib Alj.

Toutefois, l’intéressé a rapidement démenti ces informations. Sur son compte LinkedIn, l’homme d’affaires a tenu à préciser que cette rumeur est « totalement infondée ».

« Je suis habitué aux rumeurs. Cela fait partie de la vie quand on est entrepreneur. J’aimerais préciser que l’information qui circule est une fake news », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Mon candidat à moi et qui aura tout mon soutien est Mehdi Tazi. Il a toutes les capacités, les compétences et l’énergie nécessaire pour continuer le bon travail fait ces cinq dernières années aux côtés de Chakib Alj».

H.M.