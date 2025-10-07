Economie

Moncef Belkhayat dément les rumeurs sur sa candidature à la tête de la CGEM

Rédaction N7 octobre 2025 - 16:11

Le site Africa Intelligence a annoncé ce mardi que Moncef Belkhayat, président de Dislog Group, s’apprêterait à prendre les rênes de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en remplacement de Chakib Alj.

Toutefois, l’intéressé a rapidement démenti ces informations. Sur son compte LinkedIn, l’homme d’affaires a tenu à préciser que cette rumeur est « totalement infondée ».

« Je suis habitué aux rumeurs. Cela fait partie de la vie quand on est entrepreneur. J’aimerais préciser que l’information qui circule est une fake news », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Mon candidat à moi et qui aura tout mon soutien est Mehdi Tazi. Il a toutes les capacités, les compétences et l’énergie nécessaire pour continuer le bon travail fait ces cinq dernières années aux côtés de Chakib Alj».

H.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction N7 octobre 2025 - 16:11


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page