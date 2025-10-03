Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan: colloques, rencontres et ateliers au programme

À l’occasion de sa 30ᵉ édition, le Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan propose un cycle de colloques, rencontres et ateliers, au Centre Culturel de Tétouan (Dar Taqafa) et dans plusieurs lieux de la ville.

Pensés pour creuser des questions de création, d’esthétique et de transmission, ces rendez-vous seront animés par des réalisateurs, critiques, universitaires et artistes de renom, et constituent un espace privilégié de réflexion et de transmission autour des cinémas méditerranéens.

Parallèlement, des ateliers de photographie, scénographie, analyse filmique, initiation au langage cinématographique seront donnés au bénéfice des étudiant·e·s et du tissu culturel local, tandis que des actions hors-les-murs toucheront le public pénitentiaire de Tétouan.

Les colloques et rencontres

Le programme débutera lundi 27 octobre au Centre Culturel de Tétouan par un colloque consacré aux femmes cinéastes en Méditerranée, réunissant la réalisatrice franco-marocaine Zakia Tahiri, la réalisatrice et journaliste Hind Meddeb et les réalisatrices et scénaristes italiennes Laura Piani et Caterina Carone. Cette session vise à dépasser la simple cartographie des carrières pour questionner les transformations institutionnelles et esthétiques à l’œuvre.

Le même jour à 18h00, aura lieu la rencontre avec Nabil Ayouch. Cet entretien sera animé par le journaliste et critique de cinéma Saïd Mezzouari. L’occasion d’un échange approfondi avec le cinéaste franco-marocain dont la trajectoire, entre engagement social et visibilité internationale, a renouvelé la scène marocaine contemporaine. La rencontre proposera un retour sur ses derniers films, ses méthodes de travail et son action en faveur de la formation et des nouveaux talents.

Le lendemain, un débat sur la « Comédie en Méditerranée : unité, diversité », mettra en dialogue des invités du champ critique et artistique, parmi eux Mohammed Bakrim, Oussama Abdel Fattah, Rosario Pardo et Saïd Mezzouari. Ce colloque explorera la comédie comme langue transversale : registres nationaux, satire sociale, formes populaires et stratégies de circulation. Les intervenants mettront en regard approches historiques et contemporaines, du rire comme arme politique aux formes plus intimes de comédie.

La soirée du mardi 28 octobre donnera la parole à l’acteur jordanien Eyad Nassar, dont la carrière s’articule entre la scène arabe et le cinéma égyptien. Animée par Abdelatif El Bazi, critique littéraire et membre de l’association du festival, la conversation abordera les enjeux d’interprétation, la circulation des acteurs arabes et l’écho des séries télé.

Mercredi 29 octobre, le professeur Mohamed Noureddine Affaya proposera une conférence sur la géopoétique du cinéma méditerranéen, suivie de la présentation de son ouvrage Les rives du regard.

Le jeudi 30 octobre sera dédié aux signatures de livres de Mohammed Bakrim Le regard et le discours, et de Mohamed Chérif Tribak Un cinéma différent, ainsi qu’au lancement du numéro 17 de la revue cinématographique Wachma.

Enfin, vendredi 31 octobre, l’actrice espagnole Aida Folch échangera avec le public lors d’une rencontre animée par M. Mohamed Bouissef Rekab, écrivain et président adjoint du festival.

Ateliers au profit des étudiants

Le FCMT renforce sa composante formative avec des sessions destinées principalement aux étudiant·e·s de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan et à des publics scolaires, selon le programme suivant :

« Pour une approche sensible de l’analyse filmique » animé par Ali Sekkaki (conseiller culturel et intervenant proche des activités pédagogiques du festival). Cet atelier vise à outiller les participant·e·s pour une lecture attentive des images et des dispositifs filmiques.

@Institut National des Beaux Arts de Tétouan.

Atelier de photographie dirigé par Jaafar Akil, professeur d’enseignement supérieur en photographie / photojournalisme à l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) — séance pratique et retours de terrain pour renforcer le regard documentaire.

@Institut National des Beaux Arts de Tétouan.

« Éléments de scénographie » (animé par Pascale Toureau ). L’atelier proposera des approches de l’espace scénique pour le film et la scène.

@Institut National des Beaux Arts de Tétouan.

Initiation au langage du cinéma aux élèves de l’école primaire Sidi Driss : sessions animées par la modératrice Souad Oulad Taher et le réalisateur Mohamed Chrif Tribak . Ces ateliers visent à familiariser les plus jeunes aux éléments fondamentaux du récit filmique et de l’image.

Actions hors-les-murs — projections et ateliers en milieu pénitentiaire

Le FCMT poursuit ses actions sociales par des projections et ateliers à la prison locale de Tétouan : sont prévues les projections de Ali Zaoua et du film égyptien Mawata, suivies d’un atelier artistique conduit par Farida Bouazzaoui (actrice et plasticienne).

L’ensemble de ces initiatives traduit la volonté du Festival de Cinéma Méditerranéen de Tétouan d’élargir l’expérience cinématographique au-delà des salles, en multipliant les passerelles entre les films, la pensée critique, la pédagogie et l’action culturelle auprès de tous les publics.