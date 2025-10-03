Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 octobre 2025 - 12:57
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.

Plus fortes hausses :

– Stroc Industrie (+9,98% à 219,95 DH)

– SNEP (+9,62% à 570 DH)

– Ennakl (+8,81% à 52,23 DH)

– Taqa Morocco (+8% à 2.430 DH)

– Fenie Brossette (+7,23% à 445 DH)

Plus fortes baisses :

– Eqdom (-2,98% à 1.203 DH)

– Bank of Africa (-0,81% à 245 DH)

– Maghreb Oxygène (-0,5% à 398 DH)


