Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.
Plus fortes hausses :
– Stroc Industrie (+9,98% à 219,95 DH)
– SNEP (+9,62% à 570 DH)
– Ennakl (+8,81% à 52,23 DH)
– Taqa Morocco (+8% à 2.430 DH)
– Fenie Brossette (+7,23% à 445 DH)
Plus fortes baisses :
– Eqdom (-2,98% à 1.203 DH)
– Bank of Africa (-0,81% à 245 DH)
– Maghreb Oxygène (-0,5% à 398 DH)