Marrakech accueille une nouvelle oasis botanique et éducative

Sur la route d’Amizmiz aux alentours de Marrakech, un jardin de cinq hectares réinvente l’art de la découverte : jardin botanique, potager biologique, roseraie parfumée et espace pédagogique digital se conjuguent pour créer une expérience unique. Entre technologie immersive et loisirs en plein air – mur d’escalade, balades à poney, aires de jeux et fontaine interactive – ce lieu unique allie 38 000 plantes avec plus de 250 espèces végétales constitue une expérience inédite où nature et innovation se rencontrent pour éveiller tous les sens.

Le soleil matinal perce sur le Royal Palm Marrakech. Au cœur d’un domaine de 223 hectares, un projet singulier prend racine. Le Jardin Ocre, qui accueillera ses premiers visiteurs le 1er octobre prochain, ne ressemble à aucun autre espace vert de la cité impériale.

« Ce n’est pas un jardin botanique comme les autres », confie Isabelle Linski, la paysagiste qui a conçu cet écrin de cinq hectares. « Nous avons voulu créer un lieu vivant, où chaque parcelle raconte une histoire. » En effet, dès les premiers pas dans cette oasis contemporaine, on comprend que l’ambition dépasse la simple promenade dominicale.

Un écrin de biodiversité à ciel ouvert

La visite commence par le potager biologique, véritable cœur battant du jardin. Sur plus de 6 000 mètres carrés, les cultures de saison dessinent un patchwork coloré qui épouse les rythmes ancestraux de l’agriculture marocaine. Menthe, coriandre et tomates cerises côtoient les courges et les aubergines.

Plus loin, la roseraie déploie ses 2 300 rosiers aux parfums capiteux sur 577 mètres carrés, offrant une collection riche de variétés de roses. « Nous voulions montrer que le Maroc a toujours été un carrefour », explique Patrice LEGRIS, directeur général du ROYAL PALM MARRAKECH. « Le jardin reflète cette ouverture au monde. »

Réalité virtuelle et écrans tactiles au service de la pédagogie

L’originalité du Jardin Ocre réside dans la richesse de son offre qui conjugue botanique et loisirs, technologie et authenticité. Au cœur de ce projet, l’Espace Pédagogique propose une expérience digitale ludique et éducative où écrans tactiles et réalité augmentée invitent enfants et adultes à la découverte de l’agriculture marocaine et mondiale. Cette innovation technologique s’épanouit dans un cadre d’authenticité préservée, où les méthodes agricoles traditionnelles côtoient une roseraie parfumée, des aires de jeux, un mur d’escalade, des balades à poney et une fontaine interactive. Entre découverte botanique et loisirs familiaux, le Jardin Ocre offre une expérience complète qui éveille la curiosité de tous les âges autour de la biodiversité.

Découverte des secrets du miel et de l’huile d’olive en réalité virtuelle, exploration de l’agriculture marocaine, initiation aux pollinisateurs : l’espace pédagogique transforme l’apprentissage en aventure 3.0.

Un bestiaire familier et exotique

Dans cette ferme pédagogique, chèvres, moutons, poneys, autruches, lapins, poules et coqs côtoient une riche volière peuplée d’oiseaux multicolores. Mais c’est dans le pavillon des oiseaux que l’expérience atteint son apogée. Sous une structure de huit mètres de hauteur, plus de 200 oiseaux de 30 espèces différentes évoluent en quasi liberté. Canaris des îles, perruches ondulées et inséparables à tête rouge créent un ballet aérien permanent, tandis que les visiteurs déambulent au cœur de ce microcosme ailé.

L’art de vivre revisité

Au-delà de sa dimension pédagogique, le Jardin Ocre cultive un certain art de vivre. En témoigne le restaurant du jardin qui propose une cuisine de saison, élaborée à partir des légumes bio du potager, qui revisite la cuisine marocaine avec une approche gourmande simple et durable.

L’espace artisanal fait quand à lui revivre les savoir-faire traditionnels autour de six stands thématiques où des artisans locaux perpétuent leurs métiers ancestraux. Cette diversité d’espaces et de pôles d’animation compose une destination de loisirs complète pour toute la famille.

Une nouvelle destination pour Marrakech

Avec ses fontaines qui invitent à la fraîcheur, ses aires de jeux où résonnent les rires d’enfants et son mur d’escalade encadré par des professionnels, le Jardin Ocre s’impose comme une alternative à l’effervescence urbaine de la ville ocre. Les familles marocaines y trouvent un espace de détente inédit, tandis que les touristes internationaux découvrent un Maroc à la fois authentique et résolument moderne.

« Notre ambition est de positionner le Jardin Ocre comme une nouvelle destination incontournable », souligne Dalal Ahamrouni, directrice commerciale et marketing, « un lieu inédit capable de séduire les familles, les écoles et les voyageurs en quête d’authenticité. »

Dans cet écrin où le temps semble suspendu, chacun peut renouer avec les rythmes naturels et redécouvrir les merveilles du monde vivant.

Informations pratiques :

Le Jardin Ocre ouvre ses portes le Mercredi 1er octobre 2025 au sein du Royal Palm Marrakech.

Horaires d’ouverture : du mardi à dimanche de 9H à 18h00.

>Tarifs :

Pour les marocains :

Adultes : 80 Dhs

Enfants de 2 à 16 ans : 70 Dhs

Pour les visiteurs étrangers :

Adultes : 140 Dhs

Enfants de 2 à 16 ans : 70 Dhs

Gratuité pour les enfants de moins de 2 ans.