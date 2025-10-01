L’UM6P organise NextGen Manufacturing Summit Africa

Le NextGen Manufacturing Summit Africa ouvre ses portes aujourd’hui au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir.

Pendant deux jours, les 30 septembre et 1er octobre, l’évènement réunit des acteurs de l’industrie, des décideurs publics, des acteurs académiques et technologiques pour définir les trajectoires de l’industrie 4.0 dans le contexte africain.

Organisé par UM6P TECHNIX, Deutsche Messe AG / Hannover Messe et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à travers son Alliance de l’Industrie 4.0 et de l’Industrie Intelligente pour l’Afrique (AISMA), le sommet fait du Maroc un espace de convergence. Le royaume incarne un rôle de hub industriel et académique, capable de relier l’Afrique aux écosystèmes d’innovation en Europe, en Asie et dans le reste du monde.

Le NextGen Manufacturing Summit Africa se positionne comme la première plateforme africaine de référence dédiée à l’industrie du futur : un espace de dialogue, de démonstration technologique et de mise en réseau des acteurs de la transformation industrielle. L’accent est sur deux dimensions essentielles : accélérer la transition numérique des industries et former les talents capables de la conduire.

Les thèmes abordés couvrent la transformation digitale, l’intelligence artificielle, l’automatisation, la durabilité industrielle, la normalisation, le financement et l’investissement. Une attention particulière est portée au capital humain, avec l’objectif de préparer les compétences africaines aux métiers émergents et de renforcer la compétitivité du continent sur la scène mondiale.

Dans ce cadre, UM6P TECHNIX, Deutsche Messe AG / Hannover Messe et INNOVX annoncent la création d’une Smart Factory Academy à Casablanca. Cet espace de formation, d’innovation et de démonstration proposera des programmes sur l’automatisation, la robotique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité industrielle et la digitalisation. L’ambition est d’offrir aux entreprises et professionnels un espace pour apprendre, expérimenter et développer des solutions adaptées aux besoins de l’industrie 4.0.

Le sommet sert également de tremplin au lancement d’Industrial Transformation Africa 2026, qui se tiendra à Casablanca. Labellisé HANNOVER MESSE, ce salon continental réunira industriels, fournisseurs technologiques, startups, investisseurs et institutions publiques autour des enjeux de l’industrie intelligente et durable. La prochaine édition du NextGen Manufacturing Summit Africa viendra compléter ce dispositif en apportant réflexion prospective, expertise scientifique et orientations industrielles. Tandis que, le salon offrira un espace de démonstrations technologiques et d’opportunités d’affaires.

« À travers Technix, l’UM6P réaffirme son engagement à préparer les compétences qui porteront la transformation industrielle de l’Afrique. Accueillir le NextGen Manufacturing Summit Africa traduit notre conviction que le continent peut construire ses propres modèles de compétitivité, fondés sur l’innovation, la technologie et, surtout, le talent humain, » a souligné Mohamed Laklalech, Directeur Général UM6P TECHNIX.

« La transformation industrielle n’est pas un défi régional, c’est un mouvement global. En apportant l’expertise de Hannover Messe et son académie industrielle en Afrique à travers le NextGen Summit, nous contribuons à renforcer une dynamique déjà à l’œuvre sur le continent et à construire des ponts entre les écosystèmes industriels, pour avancer ensemble vers une industrie intelligente et durable, » a ajouté Thomas Rilke, Division Manager Deutsche Messe AG / Hannover Messe.

« La co-organisation du NextGen Summit s’inscrit en parfaite cohérence avec la mission de l’ONUDI : promouvoir un développement industriel inclusif et durable. L’Afrique dispose du talent, de l’ambition et de l’énergie nécessaires pour relever le défi de l’industrie 4.0, et ce sommet marque une étape décisive pour transformer ce potentiel en progrès concret », a conclu Rafik Feki, représentant de l’UNIDO au Sénégal, au Cap-Vert, en Gambie, en Guinée-Bissau.