UM6P inaugure StartGate Rabat

L’Université Mohammed VI Polytechnique ouvre aujourd’hui StartGate Rabat, un nouveau Startup campus dédié aux startups et au venture building, en extension aux activités de StartGate de Benguerir lancé il y a cinq ans.

Avec cette implantation à Rabat, l’UM6P renforce une vision qui place l’entrepreneuriat au cœur de la croissance économique du Maroc et des ambitions du continent africain.

Depuis sa création en 2020, StartGate s’est affirmé comme un hub d’innovation structurant. Le dispositif a accompagné plus de 1600 startups ou fondateurs et mobilisé un réseau de 300 experts académiques, technologiques et industriels. Ses programmes ont permis la création de 1100 emplois directs et indirects ainsi que l’injection d’un volume global de financement estimé à près de 72 millions de dollars, provenant de fonds privés, publics, et de partenaires internationaux.

Reposant sur un modèle intégré allant de l’incubation, de l’expérimentation, du prototypage jusqu’à l’accès au marché, le tout réunis dans un seul continuum, Stargate facilite le passage de la recherche scientifique à l’application industrielle. Cette approche a contribué à l’émergence de solutions technologiques dans dans des domaines clés pour le continent, tels que l’agritech, l’énergie verte, la healthtech, le retail, l’intelligence artificielle et la fintech.

Elle a également permis à plusieurs projets de franchir des étapes de scale-up.

L’ouverture de StartGate Rabat vise désormais à rapprocher l’écosystème entrepreneurial des secteurs économiques et des tissus industriels nationaux et régionaux. Le nouveau site, d’une superficie de 3 912 m², ambitionne de devenir un point d’articulation entre entrepreneurs, investisseurs, institutions sectorielles et écosystèmes industriels. Situé au cœur d’un environnement regroupant ministères, régulateurs, universités et centres industriels, StartGate Rabat facilitera la coordination autour des priorités économiques, l’alignement avec les stratégies sectorielles et l’accès accéléré aux marchés, tout en rapprochant l’innovation des réalités industrielles du pays et de la région.

Yassine Laghzioui, Chief Entrepreneurship and Venturing Officer à l’UM6P, souligne : « Avec le lancement de StartGate Rabat, nous restons fidèles à ce qui crée réellement de la valeur : faire émerger des startups technologiques solides, accélérer la mise sur le marché et ouvrirdes trajectoires de scale-up vers l’Afrique et l’international. »

Ce nouveau campus s’inscrit dans la dynamique globale de l’UM6P, qui fait de l’innovation et de la création d’entreprises un pilier clé de son modèle d’université orientée impact. Avec des infrastructures permettant le prototypage avancé, l’accès à des données scientifiques, des laboratoires d’expérimentation et un réseau croissant de partenaires publics et privés, StartGate accélère la transformation de la connaissance en solutions concrètes répondant aux besoins marocains et africains.

À l’échelle continentale, StartGate travaille aujourd’hui avec plusieurs institutions, contribue à des programmes d’accompagnement qui soutiennent des projets issus de plus de 15 pays et héberge un important portefeuille de startups d’origine africaine. À l’échelle internationale, plusieurs projets incubés ont déjà levé des fonds et validé leurs produits auprès de groupes industriels ou d’opérateurs publics.