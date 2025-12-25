Oncorad Group conclut un accord de partenariat avec UM6P CoreLabs

Oncorad Group, acteur de référence de l’oncologie au Maroc et en Afrique, a conclu un accord de partenariat avec UM6P CoreLabs, le laboratoire de génétique de l’Université Mohammed VI Polytechnique, afin de renforcer durablement l’accès aux tests génétiques avancés sur le territoire national. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique opérationnelle visant à intégrer pleinement la génétique médicale dans les parcours de soins et à répondre aux besoins concrets des prescripteurs et des patients.

Depuis plus de quatre ans, Oncorad Group s’appuie sur les données issues des tests génétiques pour adapter les protocoles thérapeutiques et mettre en œuvre des thérapies ciblées personnalisées, conformément aux recommandations internationales. Ces approches bénéficient non seulement aux patients du groupe, mais également à ceux adressés par de nombreuses structures publiques et privées à travers le pays. L’augmentation continue des prescriptions de tests génétiques a toutefois mis en évidence un enjeu majeur : la dépendance à des plateformes étrangères, avec des impacts directs sur les délais, les coûts et la continuité du suivi médical.

Pour répondre à cet enjeu, Oncorad Group structure désormais une offre locale de génétique médicale permettant la réalisation des analyses au Maroc. Cette capacité repose sur un dispositif scientifique et technologique de haut niveau, rendu aujourd’hui possible grâce aux infrastructures spécialisées de UM6P CoreLabs, laboratoire de génétique de l’UM6P. Ce choix permet à Oncorad de garantir des standards élevés de qualité analytique tout en maintenant la maîtrise des délais et des coûts.

Pour les prescripteurs, cette évolution se traduit par un accès simplifié à des tests génétiques réalisés localement, avec des délais de restitution réduits et une meilleure fluidité dans l’interprétation des résultats. Pour les patients, elle permet une prise en charge plus rapide, des coûts mieux adaptés au contexte socio-économique national et une continuité accrue dans le suivi thérapeutique. La proximité des analyses renforce également la confiance dans le processus diagnostique et thérapeutique.

Au-delà de l’acte médical, cette approche contribue à structurer un écosystème national de médecine de précision. Elle s’appuie sur le partage encadré de données cliniques, biologiques et génétiques, la constitution progressive de bases de données et de ressources biologiques, ainsi que le développement d’activités de formation et de recherche appliquée. Ces éléments sont essentiels pour améliorer la compréhension des pathologies, affiner les stratégies thérapeutiques et soutenir l’innovation médicale.