Epson : engagé vers une logistique décarbonée respectueuse de l’environnement

Epson vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050¹. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise travaille sur diverses initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), non seulement dans le processus de production, mais aussi dans la logistique.

Avec une forte proportion de ventes à l’international, la réduction de l’impact environnemental du transport maritime est aujourd’hui l’une des principales priorités d’Epson. Pour une entreprise qui dépend fortement du transport maritime, limiter cet impact représente un défi majeur dans la décarbonation globale de la chaîne logistique.

« Nous voulons livrer nos produits à nos clients sans nuire à l’environnement. » Tel est l’engagement d’Epson en faveur de la décarbonation de la logistique.

Réduire la fréquence des expéditions en améliorant l’efficacité du chargement

En logistique, transporter la même quantité de marchandises de manière plus efficace permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Epson a ainsi mis en place plusieurs mesures concrètes. L’entreprise a progressivement remplacé les conteneurs standards utilisés pour le transport maritime par des conteneurs « high cube » ² (conteneurs à grand volume), en collaboration avec le personnel des entrepôts et les distributeurs. Ces conteneurs, plus hauts d’environ 30 cm, permettent une capacité de chargement accrue d’environ 12 %.

En parallèle, Epson continue à optimiser le remplissage des conteneurs grâce à la miniaturisation des produits, à une meilleure combinaison des articles transportés, et à l’utilisation de palettes en feuilles, plus légères et modulables. Grâce à ce changement, la capacité de chargement par conteneur a augmenté de 14,3 %.

Le défi de la révision des routes maritimes

L’optimisation des itinéraires de transport représente un levier essentiel pour réduire les émissions de GES. Epson a ainsi revu certaines de ses routes logistiques, en mettant en place une nouvelle ligne régulière vers les bases nord-américaines.

Auparavant, les produits destinés au continent nord-américain étaient acheminés par bateau depuis l’Asie du Sud-Est jusqu’au port de Long Beach, en Californie, sur la côte ouest des États-Unis. De là, ils étaient transportés notamment par trains diesel et autres moyens, vers des entrepôts situés dans l’Indiana, dans la partie centre-est du continent nord-américain.

En revanche, avec le nouvel itinéraire, les cargaisons en provenance d’Asie du Sud-Est sont déchargées sur la côte Est des Etats-Unis, puis transportées par voie terrestre jusqu’aux entrepôts de l’Indiana. Bien que la distance maritime soit plus longue que la route conventionnelle, cette solution réduit considérablement le transport ferroviaire terrestre, entraînant une réduction estimée de 320 tonnes de GES³.

Diversification et résilience logistique pour un transport plus durable

À l’origine, cette route via la côte-Est était envisagée dans le cadre du BCP (plan de continuité d’activité) en cas de catastrophe. Mais Epson a choisi de l’intégrer à son fonctionnement régulier, combinant ainsi deux priorités majeures : continuité d’activité et réduction de l’impact environnemental.

Cette révision de l’itinéraire permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais elle devrait aussi répartir sur plusieurs routes le risque de retard ou d’interruption de l’approvisionnement en produits dû aux évolutions de l’environnement du transport international, telles que la congestion portuaire.

Le développement de nouvelles routes régulières n’a pas été sans difficulté. De nombreuses options maritimes existaient, et il a fallu trouver le bon équilibre entre distance, délai et connectivité portuaire. Une coordination étroite avec les différents transporteurs a été nécessaire pour ajuster délais et coûts. Malgré des points de vue divergents parmi les parties prenantes, Epson a réussi à mobiliser tout le monde autour d’un objectif commun : un transport plus stable, plus efficace, et avec un impact environnemental réduit.

Exploiter les services de transport maritime utilisant des carburants alternatifs

En 2024, Epson a lancé une nouvelle initiative : le recours à des services de fret maritime fonctionnant avec des carburants alternatifs, comme le biodiesel et le méthanol vert⁴. Ces combustibles, moins polluants que le fioul lourd, permettent de réduire les émissions de GES jusqu’à 84 %⁵ sur certaines routes.

En utilisant cette solution pour transporter 100 conteneurs de 40 pieds depuis les Philippines, Epson a réduit ses émissions de GES d’environ 220 tonnes en 2024⁶, par rapport au transport conventionnel. Epson entend poursuivre ces efforts pour montrer qu’il existe une demande pour ce type de services respectueux de l’environnement.

Vers la vision d’avenir d’Epson

La réduction des émissions de GES liées au transport maritime constitue un défi essentiel pour réussir la transition vers une logistique décarbonée. Epson poursuit ses efforts pour améliorer l’efficacité du chargement, réduire la fréquence des expéditions, optimiser les itinéraires de transport et adopter des carburants alternatifs, afin de promouvoir davantage la réduction des émissions de GES dans la logistique.

Pour un avenir durable, Epson agit dès aujourd’hui, en repensant toutes les étapes : de la production jusqu’à la livraison des produits aux clients, en visant un impact minimum sur les émissions de GES. L’entreprise est déterminée à poursuivre ses efforts pour atteindre cet objectif.

Notes de bas de page

¹ Vision | Développement durable | Epson

² Les conteneurs à grand volume (high cube) ont la même largeur et la même longueur que les conteneurs standard, mais sont environ 30 cm plus hauts, offrant ainsi une capacité supplémentaire d’environ 12 %.

³ Chiffre réel pour 2024 si certaines routes reliant l’Asie du Sud-Est (Indonésie et Thaïlande) à la côte ouest de l’Amérique du Nord sont remplacées par des routes vers la côte est.

⁴ Combustibles qui émettent moins de gaz à effet de serre que le fioul lourd conventionnel.

⁵ Par rapport à l’utilisation de combustibles fossiles standards sur des itinéraires spécifiques.

⁶ Par rapport aux combustibles fossiles standards. Chiffre réel pour l’itinéraire reliant l’Asie du Sud-Est à l’Europe, d’octobre 2024 à mars 2025.