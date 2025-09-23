Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 23 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 23 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2842 – 11,9519
1 DOLLAR U.S.A. 8,71990 – 10,1339
1 DOLLAR CANADIEN 6,30050 – 7,32210
1 LIVRE STERLING 11,7830 – 13,6930
1 LIVRE GIBRALTAR 11,7830 – 13,6930
1 FRANC SUISSE 11,0020 – 12,7860
1 RIYAL SAOUDIEN 2,32480 – 2,70180
1 DINAR KOWEITIEN 28,5610 – 33,1930
1 DIRHAM E.A.U. 2,37400 – 2,75900
1 RIYAL QATARI 2,39230 – 2,78030
1 DINAR BAHREINI 23,1300 – 26,8800
100 YENS JAPONAIS 5,89970 – 6,85650
1 RIYAL OMANI 22,6430 – 26,3150
