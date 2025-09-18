La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive, jeudi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,54% à 19.692,76 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,7% à 1.607,04 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,67% à 1.340,48 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,18% à 1.959,53 pts.

Aux valeurs individuelles, Akdital (+2,27% à 1.534 DH), Cosumar (+1,85% à 220 DH), Delta Holding (+1,76% à 83,95 DH), TGCC S.A (+1,67% à 976 DH) et Itissalat Al-Maghrib (+1,58% à 122 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Med Paper (-2,97% à 31,05 DH), Résidences Dar Saada (-1,62% à 182 DH), CDM (-1,35% à 1.025 DH), SNEP (-1,29% à 612 DH) et Eqdom (-0,82% à 1.337 DH) accusaient les plus forts replis.

Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,3%.