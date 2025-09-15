Economie

Crédits, dépôts bancaires… Les derniers chiffres de BAM

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 septembre 2025 - 21:40
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici cinq points clés du récent tableau de bord « Crédits-Dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM) :

1. L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.166,4 milliards de dirhams (MMDH) au terme des sept premiers mois de 2025, en hausse annuelle de 4,9%.

2. Les concours aux agents non financiers ont progressé de 3,4% et ceux aux agents financiers de 13,1%.

3. Les crédits accordés aux ménages ont enregistré une hausse de 2,9%, en lien principalement avec l’augmentation de 2,9% des prêts à l’habitat et de 3,9% des crédits à la consommation.

4. Les dépôts auprès des banques se sont établis à 1.303,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet dernier, affichant une hausse de 8,3%.

5. Les dépôts des ménages ont enregistré une amélioration de 6,4% à 948,2 MMDH, dont 214,6 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

S.L.


