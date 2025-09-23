Economie

Conseil de BAM: un taux d’inflation de 1% en 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 septembre 2025 - 15:26
Par LeSiteinfo avec MAP

L’inflation devrait ressortir à 1% en 2025, soit le même niveau par rapport à 2024, avant de s’accélérer à 1,9% en 2026, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

« L’inflation continue d’évoluer à des niveaux modérés, avec un taux moyen de 1,1% sur les huit premiers mois de 2025 », précise BAM dans un communiqué sur la 3ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Sa composante sous-jacente passerait de 2,2% en 2024 à 1,1% en 2025 et s’accélérerait à 2% en 2026, fait savoir la même source

De leur côté, les anticipations d’inflation restent bien ancrées, les experts du secteur financier tablant, au troisième trimestre 2025, sur des taux de 2,1% en moyenne à l’horizon de 8 trimestres et de 2,2% à celui de 12 trimestres.

S.L.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 septembre 2025 - 15:26


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page