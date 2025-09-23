Conseil de BAM: un taux d’inflation de 1% en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

L’inflation devrait ressortir à 1% en 2025, soit le même niveau par rapport à 2024, avant de s’accélérer à 1,9% en 2026, selon les projections de Bank Al-Maghrib (BAM).

« L’inflation continue d’évoluer à des niveaux modérés, avec un taux moyen de 1,1% sur les huit premiers mois de 2025 », précise BAM dans un communiqué sur la 3ème réunion trimestrielle de 2025 de son Conseil.

Sa composante sous-jacente passerait de 2,2% en 2024 à 1,1% en 2025 et s’accélérerait à 2% en 2026, fait savoir la même source

De leur côté, les anticipations d’inflation restent bien ancrées, les experts du secteur financier tablant, au troisième trimestre 2025, sur des taux de 2,1% en moyenne à l’horizon de 8 trimestres et de 2,2% à celui de 12 trimestres.

S.L.